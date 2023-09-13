【敬業樂業】90後媽媽當清潔工養活兩孩　毋懼批評化妝掃地：對工作感自豪

▲ 90後媽媽為自己的工作感到自豪。

只要是憑自己努力換來的，便值得自豪！泰國一名年輕美麗的90後媽媽為了養育兩名孩子，當起了街道清潔工，而且更會樂在其中地化上靚妝去上班，令不少網友敬佩她敬業樂業的態度。

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綜合外媒報道，該名媽媽名Pattaramon Thocharoen，今年27歲，育有兩名小孩。Pattaramon 擁有個人的社交帳戶。她近期把自己工作時的影片上載到平台上，引起極大迴響，經當地傳媒爭相報導後爆紅，現在她的帳戶更坐擁超過30萬的粉絲。

這些備受歡迎的影片中，見Pattaramon修剪整齊的指甲、化上濃妝、穿上螢光色的製服工作，有時她在推著泥頭車搬運東西，有時手執掃把或畚箕在清潔街道等等。此外，Pattaramon在街邊坐下休息時，也會對著鏡頭唱歌拍片，顯得樂在其中。

不過，她也有地方為人爭議，便是網友批評Pattaramon工作時化上厚妝上陣，甚為奇怪。對此，Pattaramon則反問大眾，為什麼她辛苦工作的同時就不能顯得漂亮呢？她明言這樣做是因為「自我的滿足感。」

其實，Pattaramon對工作的自豪感，是來自於她的父母。她的父親是一名垃圾車司機，而母親是一名道路清潔工，她告訴媒體，這是「我父母養育我成人的職業」，對此引以為傲。

Pattaramon從事的清潔工每個月的收入為1萬2千泰銖（約2640港元），自從她的影片社交平台爆紅後，為她衍生了額外5萬泰銖收入（約1萬1千港元）。Pattaramon坦言，她的經濟狀況因此而變得更加穩定了，「我可以在小事上大膽地花費更多，例如在網上購物時選擇快遞到宅或與家人一起享用美味的佳餚。」

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責任編輯︰王明芳