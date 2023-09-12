【打擊私煙】海關搗破深水埗私煙貯存倉庫　檢市值274萬私煙拘1女

▲ 海關今日搗破的懷疑私煙貯存倉庫。（海關提供）

海關昨日（11日）在深水埗進行反私煙行動，檢獲共約74萬支懷疑私煙及約7,000支懷疑另類吸煙產品，估計市值約274萬元，私煙應課稅值約185萬元，並搗破一個懷疑私煙貯存倉庫。



海關昨日下午在長沙灣道截查一名女子，並在其手持的尼龍袋內檢獲小量懷疑私煙，遂把該名60歲的女子拘捕及押解她到附近大廈的一個單位進行搜查。海關人員在單位內檢獲約73萬支懷疑私煙及約7,000支懷疑另類吸煙產品，成功搗破一個懷疑私煙貯存倉庫。其後，海關人員再在該女子位於將軍澳的住所檢獲約1萬支懷疑私煙。



初步調查發現，涉案的私煙貯存倉庫主要用作供應私煙予深水埗區的居民。被捕女子報稱無業，現正保釋候查。案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

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責任編輯：楊佩瑩