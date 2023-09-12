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【黑雨水浸】2間學校周三續停面授課　文錦渡跨境校巴仍需改道

社會 18:49 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

慈幼學校及慈幼英文學校門外斜路受暴雨嚴重破壞，昨（11日）已臨時覆蓋瀝青。（慈幼英文學校舊生會facebook圖片）

本港上周經歷世紀暴雨，全區多區逾百間學校受損，教育局今表示，明日（13日）仍有2間學校因校園及外圍環境仍有待善後，暫時未能恢復面授課堂，並指學校已作出替代安排，例如進行網課，並通知家長和學生。

日前受到暴雨嚴重破壞，位於筲箕灣柴灣道的慈幼學校及慈幼英文學校，兩校早前均宣布，昨日暫停面授，並於今日改上網課。前者日前發出家長通告稱，會以Zoom形式上課直至另行通知；後者則指今起至周四（14日）會改上半日網課。

此外，教育局今日仍陸續收到少量學校損壞報告，但有關損壞不影響學校面授課堂；局方已按緊急修葺機制，即時指派承辦商到所有受影響學校跟進。

跨境學童上課方面，文錦渡口岸維修仍在進行中，跨境校巴仍需繼續改用皇崗口岸過境，直至另行通知；而蓮塘／香園圍口岸已恢復清關服務，跨境校巴今起可以繼續使用蓮塘／香園圍口岸接載學童過境。

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責任編輯：馮琪雅

教育局 文錦渡 口岸 學校 慈幼英文學校 慈幼學校 暴雨 筲箕灣

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