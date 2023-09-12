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【職場生涯】遇上司力追暗示只能做朋友　港女想保住份工獲網友獻計：同清潔阿嬸講

親子 19:08 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

想保住份工，又要唔好得罪上司，都真係幾難。《假設性無罪》劇照

辦公室多戀事！兩情相悅當然最好，但係遇著追求者不是心儀對象，而對方又是上司又的確好頭痕！有網友就在網上討論區發帖，指自己被上司力追，但神女無心，怕拒絕會飯碗不保，因此就問網友該如何是好？

最新影片推介:

湊得輕鬆啲

樓主在Facebook群組「奴工處」發帖，表示

單身上司追我，但我唔鍾意佢，同過佢暗示只可以做朋友，但佢好似聽唔明又繼續追，想保住份工可以點?

帖文引來網友極大迴響，紛紛為樓主出謀獻計！

有網友就指「要明示了」，而最多人俾Like是「同清潔阿嬸講，之後全公司都會知。」可想而知，清潔姐姐在公司地位舉足輕重!

有網友就表示「問佢借錢先」、「如果真係愛，就為我著想，唔好溝我。」、有網友就叫樓主扮已婚「其實我結咗婚」，而比較正路一點就是向公司HR投訴！「做朋友已經比上司下屬行多咗一步，你應該直接同佢講唔想做朋友，只係做同事」

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責任編輯︰王明芳

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