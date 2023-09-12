【梯間暴斃】美國57歲婦人複診後失蹤5天　揭心臟病發伏屍診所樓梯遺體腐爛

▲ 美國57歲婦人複診後失蹤5天，揭心臟病發伏屍診所樓梯，遺體腐爛難以辨認。

美國紐約一間診所日前發生一宗意外。一名57歲柬埔寨女患者，疑似在診所梯間摔倒後喪命，長達5天都未被發現。直到遺體被發現時，已腐爛至無法辨認。法醫進行屍檢後，確定死因為「高血壓性心臟病」。

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據外媒報道，死者家屬正就事件尋求解釋。而其中一名家庭成員接受外媒訪問時表示，57歲的女死者Sary Mao在8月21日，被民眾發現伏屍在紐約市布朗士「蒙蒂菲奧里家庭健康中心」（Montefiore Family Health Center）的緊急出口樓梯間。

發現者因聞到惡臭，一打開梯間門口，則驚見一具女屍倒臥地上，臉部朝下，於是報警揭發事件。

經警方初步調查，證實死者正是57歲柬埔寨裔婦人Sary Mao，她在8月16日前往該診所複診後就失蹤，5天後遺體才被發現，而她本身是該診所的長期病患者。

法醫指出，Sary Mao的死因應為「高血壓性心臟病」（Hypertensive Heart Disease）。家屬質疑診所沒有派員定期巡邏，否則應會更早發現她的遺體。

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責任編輯：羅嘉欣