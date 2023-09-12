【夜校】張天賦第一次拍電影即做男一　首度吊威也感過癮：透過電影見到不一樣的MC

▲ 《夜校》

由MC張天賦、凌文龍、葛民輝、詹瑞文、郭奕芯等人主演的黑色幽默喜劇電影《夜校》，今天（9月12日）公開首波電影海報，同時宣布11月2日上映。

《夜校》講述各懷鬼胎的三幫人，為著不同原因，竟然無獨有偶地聚首於一廢校，一夜間爆出多件光怪陸離搞笑事。

而《夜校》是MC張天賦首部演出之電影，對他來說是個全新的體驗：「參與是次拍攝亦令我獲益匪淺，亦嘗試了多個第一次，包括第一次『吊威也』，十分過癮，相信大家可以透過今次電影見到不一樣的MC！」

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慶幸與MC合作

當提到於電影中與同樣作為影壇新人黃曦誼（Candy），MC表示這個組合十分新鮮，相信會為觀眾帶來新驚喜。

Candy則表示雖然第一次拍攝電影，但很慶幸能與MC合作：「因為大家年紀相若，所以於溝通上完全沒隔膜，亦好玩得，所以有MC在場，片場絕對不會有悶場。」

與MC於片中飾演一對「好兄弟」的凌文龍，二人都醉心於發明一些沒用的發明。演藝經驗豐富的文龍表示十分興𡚒可以跟一眾影壇新演員合作共演，更笑言自己亦感到年輕不少：「跟年輕演員合作，他們會有自己的思想及諗法，期間亦擦出不少化學作用及火花，所以亦可以inspire到自己不少！」

▲ 陳紫萱（Summer ）

與文龍火花四濺

於戲中飾演文龍女友的新人陳紫萱（Summer）亦表示贊同：「大家可以於戲入面見到我同文龍更是『火花四濺』，很感激文龍於戲入面帶領著，讓我可以減少不安感，每次拍攝都令我獲益良多。」

而同樣作為新人的陳伊霖（Eelyn）於戲中飾演一名神婆，她表示很感激今次可以有主演機會：「多謝導演劉翁教路，令我緊張感大減，希望下次可以挑戰更多不同角色！」

▲ 陳伊霖（Eelyn）

葛民輝詹瑞文同場

從影經驗豐富、同樣為影壇笑匠的葛民輝及詹瑞文亦難得於《夜校》中同框合作。

詹瑞文指，由於導演劉翁盛意拳拳邀請，所以答應拍攝：「好高興可以返來參與電影，特別亦都可以同老朋友葛民輝再合作，拍攝期間真係好好玩！」

他補充今次拍攝亦見到好多新面孔，相信一定可以俾到大家耳目一新感覺。

而阿葛表示今次於戲中所飾演的角色則表示十分大挑戰，他賣關子笑說今次導演給了他一大難題： 「我的角色沒有任何對白，十分沉默，所以跟我以前嘅角色係好大分別，完全考演技！」他更叫大家務必要入場欣賞他「非凡」且沉實演技。

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