【鯨魚再現】鯨魚相片首曝光體積細小　漁護署: 背部有傷口健康令人關注

▲ (政府新聞網 FB)

有市民昨日於港島南區附近海域發現鯨魚。漁護署表示，昨日與相關部門，以及香港海洋公園保育基金於港島南區水域巡查時曾發現鯨魚的蹤影，於拍攝到的照片中發現鯨魚背部有傷口，健康情況令人關注。署方正努力從海空兩路尋找鯨魚，以進一步評估健康狀況，並同專家商討幫助鯨魚的合適措施。

為確保鯨魚不會受到人為滋擾，漁護署強烈呼籲市民不要坐船出海觀看或追蹤鯨魚；如果於海上發現鯨魚出沒，應保持不少於100米距離，減慢船速盡快離開，否則政府人員可能會採取執法行動。

在場的政府人員會指示接近鯨魚嘅船隻離開，並會對拒絕合作的相關人士採取執法行動，確保鯨魚不會受到人為滋擾。漁護署亦在公眾碼頭派發傳單，加上海事處的協助，提醒大眾注意有關規定。

警方亦表示，昨日早上港島南區水域發現有鯨魚出沒，警隊聯同其他政府部門隨即在相關海域加強巡邏，以確保鯨魚不會受到滋擾。警方勸喻市民不要乘船出海觀看或追蹤在香港水域出沒的鯨魚。市民假如在海上發現鯨魚出沒時，必須保持不少於100米距離，減慢船速盡快離開，否則政府人員可能會採取執法行動。

警方提醒，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款十萬元。

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責任編輯：陳展棋