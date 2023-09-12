【2元乘車優惠】要求退休員工改用樂悠咭　年涉500萬開支　九巴僅回應指合資格人士福利不變

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據悉九巴於月初向年滿60歲或以上的現職員工家屬、退休員工及其配偶等合資格人士發信，要求相關人士改用「樂悠咭」搭車，被質疑「搵政府着數」（詳見下一頁）。九巴回覆查詢指，九巴按計劃更新60歲或以上退休員工及家屬享用免費乘車的安排。九巴一直承擔合資格人士的應付車資作為福利，是次安排對他們一向享有之乘車福利維持不變。但未回應是否從中賺取政府補貼額。

九巴中人稱涉2000人 工會料涉逾萬人

九巴消息指，今次政策變動是配合政府推出的樂悠咭，涉及約2,000人，每年涉及開支少於500萬。不過，汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰則估計，如退休員工、員工的父母均因此政策要轉用樂悠咭，料涉及人數逾萬人，每月需要近千萬公帑補貼。

翻查資料，今次非九巴首次更改員工及其家屬乘車安排。2021年3月，有傳媒踢爆，九巴及龍運巴士向65歲以上退休員工發通知，要求更換退休證，新退休證與長者八達通類似，九巴會先在卡內增值150元，每次乘搭都會扣減2元長者車資。當時已有員工質疑九巴將員工福利，轉嫁予政府，藉此節省開支。九巴當時回應傳媒查詢時表示，更換退休證是為了防止被濫用。

新巴城巴其後則於同年6月作出相同改動，由該年7月起，退休乘車證及滿65歲家屬証將於該年7月失效，並改以個人八達通取代，當時引起工會反對抗議。

港鐵：沒有計劃改變免費乘車福利安排

港鐵方面，港鐵回應指，一直有為員工及其合資格的家屬、以及合資格的退休員工及其配偶提供免費乘車福利。他們使用由港鐵公司發出的員工八達通卡、家屬八達通卡、退休員工或退休員工配偶八達通卡，乘坐港鐵指定網絡不會被扣減車費。港鐵沒有計劃就有關的免費乘車福利安排作出改變。

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記者：林曉君、陳梓蔚