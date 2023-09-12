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【公務員交流計劃】粵港簽署協議書　公務員內地交流期延長至3個月

政治 19:33 2023/09/12

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粵港兩地公務員交流協作項目協議書簽署儀式。（政府新聞處圖片）

公務員事務局與廣東省港澳辦，今日在廣州簽署《關於內地大灣區城市和香港特別行政區兩地公務員交流協作項目協議書》。

協議書在國務院港澳辦副主任王靈桂、政務司副司長卓永興與廣東省人民政府副省長馮玲的見證下，由公務員事務局局長楊何蓓茵和廣東省港澳辦主任李煥春簽署。

公務員事務局與廣東省港澳辦將有序開展香港與大灣區內地城市公務員的交流活動。交流期將由過去的四星期延長至約三個月，讓香港公務員有機會較長時間暫駐內地交流，較深度體驗大灣區內地城市的發展，廣東省亦會選派公務員到特區政府政策局及部門交流。

卓永興表示，這項公務員交流計劃，是特區政府在香港與內地全面通關後開展的首個公務員交流項目，配合粵港澳大灣區高質量發展策略，別具意義。項目得以順利落實，並在今日正式簽署協議書，有賴國務院港澳辦的大力支持和協助，以及廣東省港澳辦的積極參與。

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責任編輯：趙居逸

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