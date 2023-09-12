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鄭裕玲成《魔雪奇緣》主題園區旅遊大使　 Do姐一見Elsa和Anna即少女心爆棚

娛樂 19:43 2023/09/12

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全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界，將於11月20日於香港迪士尼樂園度假區開幕，園區還原《魔雪奇緣》電影系列的場景，讓賓客置身於阿德爾王國。

而樂園委任鄭裕玲（Do姐）當香港區的阿德爾旅遊大使，向本地賓客宣傳阿德爾，分享她在阿德爾旅遊的經歷和貼士。

Do姐今日（9月12日）以香港區阿德爾旅遊大使身份出席「阿德爾旅遊展 – 率先揭秘魔雪奇緣世界」活動，並即席與香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭分享她旅遊阿德爾體驗，更向負責構思和設計魔雪奇緣世界的幻想工程師了解如何把《魔雪奇緣》的故事活現成真的奇妙過程。

Do姐成大使感興奮

對於能成為阿德爾旅遊大使，Do姐興奮表示：「大家都知我係旅遊達人，經常周遊列國㗎啦，但今次好特別，因為我多咗個旅遊大使身份，可以率先踏足阿德爾！所以真係非常之榮幸。」

身為旅遊大使，Do姐亦一盡己任，在活動上分享了她的所見所聞，她說：「我仲好記得第一次入到去阿德爾嘅時候，完全俾個度嘅景色吸引住。因為無論係建築，文化定氣氛都令我覺得好似去咗北歐小鎮咁。相信從11月20日起，除咗日本、韓國、歐洲之外，我哋大家將會多咗一個叫阿德爾嘅地方去旅行！」

同時，Do姐表示很高興能與《魔雪奇緣》中的公主Elsa和Anna會面，少女心爆棚，更樂於玩園內的機動遊戲，稍後Do姐亦會帶上幾位朋友再次體驗這個充滿北歐小鎮感覺的《魔雪奇緣》主題園區。但追問到會帶上那些圈中朋友，Do姐則大賣關子。

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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