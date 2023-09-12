【魔雪奇緣】直擊迪士尼新Frozen園區　11大設施神還原電影經典場景

全球首個迪士尼Frozen主題園區「魔雪奇緣世界」將於11月20日正式開幕，今日（12日）園區部分戶外設施率先開放給傳媒預覽，見到新園區還原了7個經典電影場景，猶如置身阿爾德王國。園內亦設有遊樂設施、景點、餐廳及精品店，即刻睇睇各項設施的詳情及實景圖！

「魔雪奇緣世界」主要分「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」兩部分，中間是阿德爾城堡及阿德爾港。由於魔雪奇緣世界是全球首次設立，故此迪士尼幻想工程師團隊需進行大量資料搜集，並以19世紀中期的挪威為藍本，團隊更親自飛到挪威實地考察，打造出充滿挪威特色的新園區，更融合了大嶼山的天然地貌。

▲ 「魔雪奇緣世界」神還原電影場景。（曾耀輝攝）

無論在景觀、建築設計、服裝及美食，全部都注入了挪威風情，例如龍風格（dragestil） 的建築、巴勒斯特朗（Balestran）獨特的不對稱建築、花卉裝飾彩繪等。並特意在建築外牆使用了分別代表愛莎的紫藍色及安娜的黃綠色。樂園亦邀請了知名作曲家Andrew Cottee重新改編《魔雪奇緣》電影系列內音樂，並在英國倫敦錄製，以在園區內播放。

最新影片推介：

「魔雪奇緣世界」還原了多個具代表性的《魔雪奇緣》電影場景，有以下11個重點設施：

【阿德爾小鎮】

1. 魔雪奇幻之旅

魔雪奇幻之旅是一趟注滿音樂、歡笑，適合一家大小的愉快旅程。賓客乘坐木船穿越北山，參觀愛莎的冰雪皇宮，見證愛莎的冰雪魔法，並與皇室成員和阿德爾居民一同參與夏雪節慶祝活動。

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2. 北山

北山是阿德爾的最高點，也是冰雪皇宮的所在地。在《魔雪奇緣》中，冰雪皇宮是愛莎自我流放期間的家，也是她演唱主題曲《冰心鎖》(“Let It Go”) 的地方。

▲ 北山及冰雪皇宮。（曾耀輝攝）

3. 冰雪皇宮

愛莎離開阿德爾，開始與世隔絕的生活後，以冰雪魔法創造了冰雪皇宮，作為她的新居。建造這座宮殿時，愛莎意識到她不再需要隱藏自己強大的能力，並宣布自己擺脫了從小就面對的壓力和恐懼。在那裡，她第一次自由自在地體驗自己的冰雪魔法。

愛莎搬出冰雪皇宮後，愛莎創造的雪人作品，包括《魔雪奇緣》中的棉花糖和《魔雪奇緣：發燒狂熱》中的小雪人，便住進了冰雪皇宮中，各地賓客絕對會被他們所吸引！

▲ 阿德爾小鎮。（曾耀輝攝）

4. 鐘樓廣場

位處阿德爾小鎮深處，賓客可看到《魔雪奇緣》及《魔雪奇緣：發燒狂熱》內的鐘樓。鐘樓是阿德爾王國其中一個主要地標，安娜曾與漢斯王子在鐘樓唱著《Love is an Open Door》並翩翩起舞，而愛莎則曾在同一地點唱出《Making Today a Perfect Day》。鐘樓上安娜和愛莎的手雕木偶裝飾，由滴答精品店店主比約恩和緹雅夫婦精心製作，以慶祝安娜用真愛拯救了她姐姐。

▲ 鐘樓廣場。（曾耀輝攝）

▲ 阿德爾城堡。（任薏攝）

5. 阿德爾城堡

阿德爾城堡是阿德爾王國皇室的住處，也是安娜和愛莎出生和成長的地方。城堡位於峽灣的末端，有一座橋通往阿德爾小鎮。安娜和愛莎和解後，愛莎施展魔法，為城堡添上不少冰雪的特徵，包括裝飾柱和尖頂上的雪花。作為阿德爾其中一個地標，阿德爾城堡會於晚上亮燈，標誌著皇室對阿德爾居民的保護及愛戴。

▲ 阿德爾城堡。（任薏攝）

6. 友誼噴泉

座落於極光糖果屋門外的友誼噴泉是歡迎賓客進入小鎮的標誌，亦是紀念安娜和愛莎之間的真愛的另一小鎮地標。為慶祝夏雪節，愛莎向噴泉施展冰雪魔法，將水變成一件精美的雪花形狀藝術品。每晚噴泉都會發光，伴隨著美妙動人的音樂，為賓客送上驚喜時刻。

▲ 位於入口附近的友誼噴泉，是歡迎賓客進入小鎮的標誌。（曾耀輝攝）

7. 國王橋

國王橋以安娜和愛莎的父親，即阿德爾上任君主艾爾納國王而命名。賓客可經過國王橋跨越峽灣，從阿德爾小鎮前往青蔥茂密的阿德爾森林。另外，賓客可以在國王橋附近，看到十多顆長滿苔蘚的圓形石頭，它們是偽裝成石頭的石精靈。你甚至可能會驚訝巨石在交談，但事實是小石精靈在聊天！仔細看，你更會於森林中看到火精靈布魯尼的踪影。

8. 阿德爾港

阿德爾王國擁有悠久的航海歷史。數百年來，阿德爾港一直是阿德爾與鄰近國家之間貿易活動和文化交流的樞紐。賓客可在港口看到停泊於此的三艘船隻，其中包括在《魔雪奇緣》中安娜遇見漢斯王子時所坐上的小漁船。三艘船停泊在港口內，讓賓客感受到船隻進出峽灣的繁忙，為阿德爾港帶來生氣。

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9. 港畔碼頭

港畔碼頭設有不同商店和工作坊，是小鎮商戶特別為招待夏雪節的賓客而開設的。賓客身處設有頂篷的戶外用餐區，可飽覽阿德爾城堡、阿德爾港和遠處阿德爾森林的壯麗景色。賓客還可在此看到雪嶺滑雪橇環繞山林飛馳、越過水面，然後進出隧道、繞著瀑布盤旋，沿著港灣滑過的景象。晚上港灣水面透著美麗倒影，映照出雪嶺滑雪橇、燈塔和縈繞著冰雪魔法的阿德爾城堡。

【阿德爾森林】

▲ 雪嶺滑雪橇。（任薏攝）

10. 雪嶺滑雪橇

奧肯為參與夏雪節活動的賓客興建了一座滿載歡欣的過山車。過山車在奧肯交易站後方的森林飛 馳，令人樂而忘返。在快樂的雪人小白和忠誠的馴鹿斯特的協助下，賓客將坐上雪橇登上山頂， 展開這趟刺激的旅程。賓客在雪嶺滑雪橇的旅程上，將看到阿德爾森林極具特色的瀑布；山上的 冰川融化，雪水從岩石之間奔流至下方的峽灣，為森林帶來生機。

▲ 「雪嶺滑雪橇」有小白迎接大家。（圖片來源：香港迪士尼樂園提供）

11. 森林小天地

愛莎開放了她童年的秘密玩樂小天地——森林小天地去迎接賓客，作為夏雪節特備慶典節目。這本來是安娜和愛莎的父母特別為愛莎而設的秘密基地，讓她在森林之中自由地練習冰雪魔法，不必擔心魔法會被人發現。

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記者：林綺玲