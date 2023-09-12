【退伍軍人症爆疫】27歲女病人院內感染退伍軍人症　防護中心：東區醫院近8成水樣本含菌

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衞生防護中心表示，一名27歲有長期病患的女病人，自8月7日起入住東區尤德夫人那打素醫院，並於8月18日出現發燒和咳嗽。她的臨床診斷為肺炎，現時情況穩定。她的痰液樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。

中心於8月23及24日，連同機電工程署到東區尤德夫人那打素醫院採集水樣本及環境樣本，進行退伍軍人桿菌檢測，以調查可能的感染源頭及支援執行控制措施。經化驗後，30個水樣本中有24個對退伍軍人桿菌屬菌種呈陽性反應（包括採自病人曾入住兩個病房的洗手盤水龍頭及花灑等），濃度為每毫升0.1至980個菌落形成單位不等。

其中最高濃度的樣本採自病人曾入住的其中一個病房的水龍頭。30個水樣本中有12個對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。在9個環境樣本中，亦有4個對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應，包括一個對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。

現階段調查顯示該個案屬院內感染個案。衞生防護中心已聯同院方在病人曾入住的病房加強醫學監察，自上述建議的過渡性控制措施實行後，至今沒有發現新增個案。

衞生防護中心接獲確診個案後已即時建議醫院暫停使用涉事病房的供水系統，並須為其進行消毒，同時向該院職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應飲用無菌或經煮沸的水、以其刷牙及漱口。



中心建議醫管局，為涉事所有相關出水口安裝濾水器或暫停使用作過渡安排。同時，院方正重新檢視相關供水系統的日常保養，調查致病原出現的原因，並盡快落實改善供水系統的措施。​中心會繼續與該院密切聯繫，監察落實改善措施的情況。

根據衛生防護中心數字，今年首8個月，中心錄得61宗退伍軍人症的個案。

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責任編輯：陳展棋