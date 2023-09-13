【心理支援】消防處推價值導向計劃　向屬員提供心理支援服務

▲ 消防處心理服務組自2018年成立。（吳穎嵛攝）

消防處心理服務組自2018年成立，主要為屬員提供臨床心理評估及治療，並在危急事故發生時為屬員及其家屬提供心理支援及評估。如遇上大型災害或火警，心理服務組會主動接觸屬員，於行動後為他們提供心理急救服務。心理服務組臨床心理學家會為相關部門設計及提供有關其理想及使命的培訓，包括消防處於2021年首次推出的「消防處價值導向計劃」，透過新穎及生動的模式向屬員提供心理支援服務。

心理服務組臨床心理學家張晶凝指，心理服務組提供的服務屬自願性質，無需轉介，輪候時間較坊間短，屬員的資料亦絕對保密。她續指，心理服務組2020年起開始設計「消防處價值導向計劃」，希望令屬員在疫情的困境下重拾成為消防員的初心和使命感。心理服務組為6300多位屬員舉辦了30場工作坊，結合研討、影片欣賞和講座，讓屬員從多角度思考消防處的信念，並了解他們於不同工作崗位的困難及經歷。心理服務組將會推出「消防處價值導向計劃2.0」，並於本月14日舉行第一場以「使命與超越」為主題的工作坊，與香港話劇團合作製作互動劇場。

除價值導向計劃外，心理服務組臨床心理學家何欣表示，會以藝術作為媒介深化心理支援工作，包括透過「和諧粉彩工作坊」及創作音樂，向屬員教導紓緩壓力的良方。

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記者：吳穎嵛