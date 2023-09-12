【張翔換車】張翔選中205萬元電動車　港大：寶馬獨家代理獲豁免招標

▲ 港大校長張翔將更換座駕，獲內部批准豁免招標直接買車。（資料圖片）

香港大學校長張翔座駕即將更換，據報港大校長室早前僅挑選了2款電動車試駕，最終挑選了作價約205萬元的寶馬電動車，較另一款候選平治電動車貴約60萬元，該報道亦引述港大文件，解釋有關部門申請豁免招標買車，因張翔認為屬「行政轎車」的寶馬才符合官方車輛要求。港大回應表示，獲選寶馬車款是由香港寶馬汽車「獨家代理」，故相關部門批准豁免公開招標買車，澄清張翔從沒要求以免招標方式直接購買特定車輛。

港大：張翔從未要求以免招標方式直接買車

原有港大校長座駕平治S350，是由2014年卸任港大校長的徐立之在任期間購入。港大發言人回應時提及，該輛平治S350至今年使用超過10年，負責大學車隊的校園設施管理部門已於去年啟動換車程序；根據大學政策，大學車輛使用7年後會按程序更換。

今日有報道指，港大校長室只挑選了2款車試駕，分別為作價約142萬元的平治（Mercedes Benz）EQS 450+，以及約203萬元的寶馬（BMW）i7 xDrive60。報道亦引述港大文件指，港大財務及企業管理處曾多次追問選車準則，獲「校長一方」回應指「校長只要求我們安排測試平治和寶馬車款」，並引述「校長評語」指「平治是『運動轎車』，寶馬是『行政轎車』，符合官方車輛要求。」港大最終豁免招標、批出202.99萬元用作買車，消息指另需多付18,560元支付選擇車身、內裝顏色、其他註冊費及牌照費等，最終作價約205萬元，新車將於11月到貨。

港大發言人回應表示，有關該輛行政轎車的採購工作是「完全按照大學政策和程序進行」，解釋港大校園設施管理部門建議選購較環保的電動車，以代替汽油車，並指張翔本人期望新車規格與目前使用車款相若，澄清張翔「從沒要求大學以免招標方式直接購買特定車輛」。在比較市面上多款電動車及混能車資料後，該部門與校長室挑選了其中2款，2個部門分別派員與校長於同一天參與試車，校長本人再沒有參與後來的採購工作及免招標的程序；校園設施管理部門綜合各因素和試車意見後，就車款作出了採購建議。

港人發言人解釋，獲選車款的級別、車廂大小等，都與目前使用的平治S350相若；市面上大部份同級別行政轎車，車價介乎140萬至250萬元；相關部門相信轉用電動車，10年能夠節省約40萬元開支。發言人亦指，港大招標委員會考慮了大學實際需要，並審視了其餘10多款汽車資料和售價，以「在本港該車款是由寶馬汽車（香港）有限公司獨家代理」為由，接納物業處申請，豁免進行公開招標程序，批准使物業處直接向寶馬汽車（香港）有限公司訂購該車。

發言人亦指，該報道引述港大內部通訊，誤將物業處報道為「校長一方」，令人誤會校長有份參與新車採購的免招標過程；又指大學內部通訊外洩，以及大學採購過程和招標程序被蓄意曲解，校方表示遺憾。

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責任編輯：馮琪雅