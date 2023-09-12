【紅山半島僭建】地署：70、72及74號屋均非法佔用官地　屋宇署明申法庭手令入74號屋巡視

▲ 紅山半島山泥傾瀉。 馮漢柱攝

一場世紀暴雨導致的山泥傾瀉揭豪宅僭建，地政總署證實紅山半島70、72及74號屋均有未經許可佔用政府土地；屋宇署今日派員視察74號屋，再被拒絕視察屋內懷疑有僭建物地方，明日將向法庭申請手令。

地政總署表示，經檢視航拍照片和批地圖則後，署方初步確認紅山半島70、72及74號屋均有非法佔用政府土地情況。署方會張貼法定通知，飭令佔用人在限期前停止佔用政府土地，否則會依法檢控。

屋宇署今日派員視察早前拒絕署方人員進入的74號屋，惟署方指在視察過程中，遭戶主拒絕讓署方人員進入屋內一些懷疑有僭建物地方，因而未能確認是否存有僭建物或違規工程，署方明日將向法庭申請手令，要求進入第74號屋視察有否違規建築物。

署方強調正嚴肅跟進70、72及74號屋的僭建問題，並考慮向相關業主採取執法行動。至於紅山半島其他屋宇的執法行動，則會以風險為本原則，按序處理。

就紅山半島斜坡山泥傾瀉，地政總署表示承建商昨已開展緊急斜坡維修工程，如天氣許可，預計可於數日內完成較危急部分工程，並於9月下旬完成所有工程。發展局表示，土力工程處昨已完成巡查山泥傾斜地點以外的政府斜坡，並沒有發現異常。

特首李家超明言，將巡查整個紅山半島，對懷疑僭建單位，會依法採取行動，包括檢控及要求清拆；如涉及霸佔官地或政府因此要進行特別工程的，亦會追究有關費用責任。

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記者 黃小冰



