  • 27°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 00:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紅山半島僭建】地署：70、72及74號屋均非法佔用官地　屋宇署明申法庭手令入74號屋巡視

社會 23:34 2023/09/12

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

紅山半島山泥傾瀉。 馮漢柱攝

一場世紀暴雨導致的山泥傾瀉揭豪宅僭建，地政總署證實紅山半島70、72及74號屋均有未經許可佔用政府土地；屋宇署今日派員視察74號屋，再被拒絕視察屋內懷疑有僭建物地方，明日將向法庭申請手令。

地政總署表示，經檢視航拍照片和批地圖則後，署方初步確認紅山半島70、72及74號屋均有非法佔用政府土地情況。署方會張貼法定通知，飭令佔用人在限期前停止佔用政府土地，否則會依法檢控。

屋宇署今日派員視察早前拒絕署方人員進入的74號屋，惟署方指在視察過程中，遭戶主拒絕讓署方人員進入屋內一些懷疑有僭建物地方，因而未能確認是否存有僭建物或違規工程，署方明日將向法庭申請手令，要求進入第74號屋視察有否違規建築物。

署方強調正嚴肅跟進70、72及74號屋的僭建問題，並考慮向相關業主採取執法行動。至於紅山半島其他屋宇的執法行動，則會以風險為本原則，按序處理。

就紅山半島斜坡山泥傾瀉，地政總署表示承建商昨已開展緊急斜坡維修工程，如天氣許可，預計可於數日內完成較危急部分工程，並於9月下旬完成所有工程。發展局表示，土力工程處昨已完成巡查山泥傾斜地點以外的政府斜坡，並沒有發現異常。

特首李家超明言，將巡查整個紅山半島，對懷疑僭建單位，會依法採取行動，包括檢控及要求清拆；如涉及霸佔官地或政府因此要進行特別工程的，亦會追究有關費用責任。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者  黃小冰


 

僭建 颱風 山泥傾瀉 屋宇署 紅山半島 天氣 豪宅 發展局 地政總署 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學
12:10 2023/09/11
【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學