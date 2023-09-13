【香港小姐】「粗口港姐」梁允瑜IG上載報案紀錄　否認金錢糾紛報警為保護家人

▲ 有「粗口港姐」之稱的21年落選港姐梁允瑜（Chloe）近日報警處理事情。

有「粗口港姐」之稱的21年落選港姐梁允瑜（Chloe）近日於IG上載報案紀錄，指家人和她受到一些事情影響，令她決定報警處理。

梁允瑜自參選港姐開始已受不少新聞纏身，被指學生時期「壞過凱婷」的Chloe於選美期間被爆曾以粗口拍片，其後她於20強止步。

【開心速遞X香港小姐】梁允瑜暴瘦上圍縮水現胸骨 Chloe承認患輕微厭食症

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

梁允瑜報警

梁允瑜於最近IG分享限時動態，貼出報案紀錄，並寫道：

近日發生了一些事情影響到家人和我

以免之後有甚麼新聞口同鼻拗的事情發生

所以選擇了報警處理

有傳媒問及梁允瑜所為何事？她回覆表示不方便透露詳情，又否認事情跟金錢有跟，於IG公開只是為了保護家人。

【開心速遞】「接龍新五美」登場 李芷晴+鍾晴+梁允瑜+關嘉敏+張盈悅上位在望【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

被封「粗口港姐」

現年25歲的梁允瑜畢業於香港城市大學市場營銷系，擁有176cm身高的她入行前曾當過模特兒。

Chloe參選香港小姐競選期間被爆曾拍攝粗口影片，片中她向舊愛以流利純熟廣東話粗口問候，負聞爆出後被foul出局，最後20強止步。

事後她回應拍攝粗口片的原因，指被當時的男友揭露家中醜聞，情緒低落一度試過自殺，服用超過40粒感冒藥，最後要到醫院洗胃。

最新影片推介：張寶兒專訪

曾經「壞過凱婷」

被爆曾是壞學生的Chloe，讀中學時曾欺負同學，另外上堂睡覺遭老師責備，她既然拿起椅子擲向老師，為火爆女學生一名。

她表示學生時期的自己沒現在那麼健談，予人「生人勿近」之感，不過如今已成長了，她更感激當年悉心教導她的老師，並承諾之後會做好自己。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R