【工業意外】18歲兒救同事墮深坑半癱　港爸親筆信感謝各方支援

▲ 18歲兒救同事墮深坑半癱，爸親筆信感謝各方支援。

7月13日，沙頭角污水處理廠發生一宗工業意外。當日早上10時許，3名工人從約5米高的位置墮下。工權會跟進事件後透露，其中一名工人朱煒傑（傑仔），因救助同事導致脊骨嚴重受傷，下半身失去活動能力，並於深切治療部留醫，其餘兩名工人則受輕傷。

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工權會昨日（12日）更新狀況，指朱煒傑為救同事而身受重傷一事獲社會各界廣泛關注。目前，在醫院、公司及社會大眾支援下，傑仔正接受密集的復康治療。工權會表示，儘管前路難行，但各界關注仍令傑仔父母深受鼓舞，而傑仔爸爸亦親筆撰寫感謝信向各界表達謝意，全信內容如下：

【朱煒傑爸爸的感謝信】 大家好！我是朱煒傑的爸爸。今年7月13日收到電話，講我個仔在沙頭角地盤工作時，因救另一位同事而一起墮入深坑，而到了醫院。知道意外十分突然，導致我個仔腰椎嚴重受傷，我和太太個腦一片空白，手足無措，只想到盡量安撫及照顧我個仔傑仔，於是我每天到醫院照顧陪同他，根本沒有任何心情及心神去想未來的事。幸好，工傷權益會助及傑仔的意外得到社會各界的關注，得使好多有心人伸出援手，使我感到溫暖及希望，我一家才能逐步向前行。 在此十分感謝醫療團隊：羅醫生、劉教授和所有的治療師、護士、護理員等等，悉心的照料和復康的建議和安排；十分感謝總承建商和保險公司，於事故後給予的援助能讓我全力照顧傑仔，並讓傑仔獲得額外的治療，密集的治療有助傑仔進一步康復；十分感謝熱心市民的捐款支持和問候，讓我們減少了經濟壓力，並把善款用於更多的治療當中；十分感謝工業傷亡權益會職員的支援，聯絡僱主、醫生、善長、收集善款等等，讓我們有了安全感、方向和動力。 現時，傑仔每天都積極地進行治療，星期六、日就到中大醫院做更加密集式的治療，哪怕只有一絲的希望，我們也會緊緊的握住，謝謝大家！ 朱煒傑爸爸

家人憂難負擔沉重的醫療費用

工權會早前交代傷者背景時指，傑仔剛過18歲生日不久，便跟隨父親入行做建築工人，未料幾個月後卻發生意外。事發當時，他正在搬運建築材料，忽然聽到有人呼救，隨即發現有一位同事不慎跌進井口。

眼見同事正用雙手苦苦支撐著木橋板，避免跌下地牢，傑仔與另一工友上前想救起對方。結果疑因木板承托力不足，導致3人同時墮入約5米深的地牢。由於傑仔平時要進行搭架工作，事發時他身繫安全帶，惟跌下地牢時，安全帶的扣位壓迫着他的脊骨，導致部份脊骨移位，神經受到損傷。

為照顧傑仔，朱爸爸在意外發生後一直請假、未能上班，每天到醫院陪伴和照顧他。朱爸爸擔心傑仔將來如無法自理，要請人照顧或入住院舍，對一家人或會帶來一筆沉重的開支；如需尋求公立醫院以外的治療，費用亦未必是一家人所能夠承擔。他忍不住淌淚感嘆：

想不到他這麼年輕就受了重傷，如果不能好轉，真不知道以後的日子要怎樣過。

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工權會地址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

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責任編輯：羅嘉欣