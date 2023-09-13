【投資騙局】退休女公務員投資虛擬貨幣痛失逾300萬　詐騙集團夫婦住豪宅開名車

▲ 退休女公務員墮投資騙案，痛失逾300萬港元。

近年各地詐騙案愈來愈多，台灣警方近日亦破獲一宗龐大的詐騙案，他們向退休公務員、工程師等落手，透過通訊軟件邀請受害人投資虛擬貨幣，聲稱可在短時間內獲5倍回報。其中一名50多歲的女退休公務員匯款多達10次，總數逾1300萬（新台幣‧下同，約317萬港元），當要領出投資獲利時，卻遭詐騙集團刪除帳號。

據台媒報道，台灣刑事局去年下旬陸續接獲退休公務員、工程師報案，他們透過LINE加入了一個虛假的投資平台「COINPAYEX」，詐騙集團聲稱，投資虛擬貨幣可在短時間內獲5倍回報。

最新影片：

受害公務員和工程師等都是透過在銀行櫃位匯款方式，詐騙集團教他們跟銀行職員表示要「交房貸」、「室內裝修」等藉口，繞過職員的關懷提問，之後現金流入人頭帳戶後，部分由嘉義、高雄的詐騙集團成員提取，部分款項會輾轉交付予上游「洗錢」，另一部分會經轉帳戶口進入虛擬貨幣交易所購買泰達幣（Tether）。

其中一名50多歲的女退休公務員共匯款逾1300萬（約317萬港元），另一名工程師亦在短短１個月內匯出了800萬（約195萬港元），當他們想領回投資獲利時，卻遭詐騙集團封鎖及刪除帳號。

警方在今年3月陸續拘捕疑犯，前後發動3次搜索，逮捕蔡姓夫婦主犯，另共犯23人。其中32歲的蔡姓主犯，本身有賭博、洗錢等前科，與妻子育有2子女，靠著揮霍詐騙受害人贓款及經營網絡賭博，過著奢華生活，在新北市購買了豪宅，而且因妻子愛好養貓，更特意購買高價純種緬因貓作寵物，出入亦開著700萬（約170萬港元）的Benz名車。

當局在今年8月底到蔡姓夫婦住宅搜索，當場在睡房保險箱內搜出2158萬（約527萬）現金，並查扣手機、手提電腦等證物。蔡男否認現金是詐欺洗錢犯罪所得，辯稱是朋友鉅款借放，但卻無法向警方提供朋友名字。

當局提醒，近年投資詐騙猖獗，民眾務必提高警覺，通訊軟體邀約投資存股，大多都是詐騙集團設局所為，民眾有疑問可向警方求助查證。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳