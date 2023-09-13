【時尚速報】Edan室友花劍運動員蔡俊彥代言lululemon　罕有推便服西裝轉趨時裝化

如果要說全球運動品牌巨頭，以前的冠亞軍定是Nike和adidas無疑，但自從加拿大的lululemon於近年急速冒起，縱使品牌還未大力開發球鞋系列，但成績已經穩佔亞軍位置，最近更有消息傳來品牌全球已開設有672間專門店，當中有126間在中國市場，亦是自2022年以來，平均每15天就有一間新的店舖出現，非常厲害﹗

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至於本地的lululemon亦不乏動作，找來本地4位精英運動員當上代言人，其中一人正是世界排名第7位花劍運動員代表蔡俊彥，或許大家對他有點印象也說不定，因為他正是本地男子組合MIRROR裏的呂爵安，在大學時期宿舍裏的同房室友，今次lululemon找來本地運動員成為品牌代言，可說是直接上認可他/她們在體壇上的表現，值得大家支持。

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另一方面，lululemon最近亦開發了一個休閒服系列，系列中抽取了運動服的元素製作出便服感濃重，但同時又著重剪裁的西裝、羽絨外套或裙子等，不少款式時裝感極重，完全拚棄品牌固有的運動風格，矛頭直指時裝，不知道這是否品牌未來的新方向，大家不妨拭目以待。

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記者：何偉雄