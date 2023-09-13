  • 29°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 12:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚媽追夢】唐寧移居紐西蘭參觀當地名校　41歲Leila想考IELTS：為夢想去努力

娛樂 11:05 2023/09/13

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

童星出身的唐寧有意考IELTS（國際英語測試）。

童星出身的唐寧最近參演的港劇為2020年播出的ViuTV劇集《歎息橋》，唐寧已轉當KOL並開設個人YouTube Channel「Leila Kong 唐寧」，分享其生活點滴。

唐寧於去年11月在YouTube Channel透露已移居紐西蘭，她不時拍片介紹當地，最近她遊走當地名校奧克蘭大學，自嘲英文「小學雞」的她計劃考IELTS（國際英語測試），且為此而努力。

【靚媽自強】唐寧紐西蘭自耕自足種蔬菜　暴風雨前全副武裝收割農作物

點擊圖片放大
+10
+9

遊奧克蘭大學

唐寧於個人YouTube Channel發布影片，其中一條影片取名為「踩入紐西蘭最出名大學👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓 各國老師IELTS貼士分享會✨(附中文字幕)」，她參觀當地名校奧克蘭大學（THE UNIVERSITY OF AUCKLAND），又指大學有很多學科和設施，更有感大到不得了，形容自己有如走進了迷宮一樣。

【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽

唐寧有個讀書夢

唐寧自5歲便入行拍劇，她坦言：「細細個就拍戲，大個又係拍戲，根本冇讀過書。」

原來她從小便有個讀書夢：「嗰時由小學至中學，身邊有好多同學移民或到外國讀書，當然我知道去外國讀書好貴。呢樣嘢就變咗我嘅夢想、幻想咁，可能你哋幻想過大個之後做演員、歌手，我就同你哋調返轉，細細個已經入咗行，變咗讀大學係我嘅夢想，𠵱家我喺外國，又有大學，咁我係咪可以將呢個幻想變成事實呢？」

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

為考IELTS努力

有心不怕遲！現年41歲的唐寧參觀當地名校後有感而發，「見到一班年輕人好努力咁為將來或夢想去計劃、準備，雖然我已經40歲，𠵱家先開始為自己嘅理想、夢想去努力，其實都唔算遲。」

唐寧自覺英文差且有意考IELTS，「特意走入嗰個氛圍，去感受下、推動下自己，提醒自己背棄咗嘅理想。」

為了備戰IELTS，唐寧特意找來各國老師一同進行網上會面，請教他們一些應試貼士。
她又鼓勵同行者：「我想同一啲同我一樣，努力學緊英文嘅人或者準備考試嘅人講，『You are not alone！我哋一齊努力！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
14:18 2023/01/04
【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽
11:55 2023/01/26
【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽
【靚媽自強】唐寧紐西蘭自耕自足種蔬菜　暴風雨前全副武裝收割農作物
11:45 2023/02/03
【靚媽自強】唐寧紐西蘭自耕自足種蔬菜　暴風雨前全副武裝收割農作物

你可能感興趣

【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
14:18 2023/01/04
【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽
11:55 2023/01/26
【單親媽媽】唐寧紐西蘭逛花市遇港人感親切　直播製芋頭糕網民打賞勁闊綽
【靚媽自強】唐寧紐西蘭自耕自足種蔬菜　暴風雨前全副武裝收割農作物
11:45 2023/02/03
【靚媽自強】唐寧紐西蘭自耕自足種蔬菜　暴風雨前全副武裝收割農作物
唐寧 娛樂人物職業 YouTuber 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
12:10 2023/09/12
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學