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【AI年代】AI聊天機械人須注意私隱　私隱公署倡十招自保

社會 10:16 2023/09/13

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

私隱專員鍾麗玲為市民提供使用AI聊天機械人的「自保」十招。（私隱公署圖片）

個人資料私隱專員公署留意到，根據本地一項調查，近八成香港青年曾經使用生成式人工智能（AI）工具，例如ChatGPT。因應由生成式AI技術驅動的AI聊天機械人的使用日益普及，私隱專員公署發出《使用AI聊天機械人「自保」十招》，以協助用戶保障其個人資料私隱，並更安全地使用AI聊天機械人。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，隨著AI聊天機械人在我們的日常生活中越來越普及，用戶使用這些工具時，應同時知道怎樣自保， 保障自己的個人資料私隱。因此，我們向用戶建議自保十招，希望公眾在享用新穎科技帶來的好處之餘，亦懂得保障自己的個人資料私隱。

具體來說，「自保」十招涵蓋以下範疇：

在登記或使用前

第1招︰細閱私隱政策、使用條款及其他有關處理資料的政策

第2招︰慎防假冒的AI聊天機械人的應用程式和釣魚網站

第3招︰調整設定選擇拒絕分享聊天紀錄（如有的話）

與AI聊天機械人對話時

第4招︰不要分享自己及他人的個人資料

第5招︰如有需要，提交改正或移除資料要求

第6招︰對網絡安全威脅提高警覺

第7招︰刪除聊天紀錄中不需要保留的對話

安全及負責任地使用AI聊天機械人

第8招︰謹慎使用AI聊天機械人提供的資料

第9招︰不要分享機密資料和檔案

第10招︰老師／家長應在同學與AI聊天機械人對話時從旁指導

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：吳卓峰

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