【東張西望】大窩口婦人超市推車撞人　涉事人：報警拉我坐監啦【有片】

▲ 《東張西望》報導有一名婦人在超市內以手推車故意撞人。

「有事就報《東張》......」昨晚（9月12日）的一集《東張西望》，再講到大大有一位婦人在超市內以手推車無差別地撞撃阻著她去路的人。

有居住在大窩口的住戶Amy擔心婦人有更激烈的行為，也擔心對方會撞傷孕婦、老人！

《東張西望》攝製隊深入追蹤婦人近一個月，在某日早上就遇上涉事人，涉事人的打扮相當正常，有街坊懷疑婦人的精神異常。

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連坐輪椅老人都唔放過

在某日的下午3時多，該名涉事婦人到超市購物，她當然有推著超市的手推車，並用力撞向正在執貨的超市職員， 職員指婦人應該「出事」，婦人就回應：「班伙記真係好乞人憎」，更邊行邊鬧！

當她行至另一條通道，她遇上一名男士推著坐輪椅的婆婆，她同樣未有留手、未有禮讓。男士形容對方是無賴、惡霸，幸好婆婆未有受驚。

撞《東張》工作人員

在《東張》進行訪問期間，涉事婦人突然以手推車撞向《東張》工作人員，陳瑞菱問她：「你專登撞人？」，婦人回應：「你自己衰，又唔企埋啲。」

婦人在超市逗留10多分鐘，已撞了數名店內顧客，街坊們都怨聲四起。

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另外，婦人在排隊等候「埋單」期間，她不讓排在她前面的客人暫時離開隊伍，行為令人感不解。

超市職員也有接受《東張》訪問，職員表明知道涉事婦人經常以手推車撞人，指對方也曾撞小朋友。

涉事人：報警拉我坐監啦

陳瑞菱向涉事婦人作追問，問到何解要用手推車撞人，婦人激動地說：「報警啦，八婆，後生人真係無鬼用，今日撞到XX真係慘。」

▲ 涉事婦人：「做咩唔報警，報警拉我坐監啦。」（影片截圖）

當提到被撞的人很慘，她回應：「我撞邊個啫，幾時撞到坐輪椅啲人。」她續指：「報警啦，嗱嗱聲，做咩唔報警，報警拉我坐監啦。食到我今年90歲，頭一次見啲咁嘅人，我出嚟社會度，識朋友、識工友、識街坊，成日一見到我就話：『開心果嚟啦』。」而屋邨保安也指自己經常被該名婦人責罵，鄰居就認為她平日的行為很正常。

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