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【湯馬戀】馬國明突然開劇婚照拍攝無奈改期　心痛湯洛雯獨自搞婚事：唔想阿湯太辛苦

娛樂 11:34 2023/09/13

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

馬國明突被召入劇組，婚紗攝影無奈改期。

馬國明今年將迎娶女友「靚湯」湯洛雯，步入人生新階段。靚湯自己一手一腳籌備婚禮、未有找婚禮統籌幫忙，同時亦要為落力瘦身，而馬國明則專心拍劇、為事業「搏殺」。 

忙於為TVB重頭劇《新聞女王》拍攝的馬國明，本打算拍完劇集後專心與靚湯籌備婚禮，可是最近被公司安排另一重大任務，仍然未能與靚湯分擔處理婚禮事宜。

【湯馬戀】湯洛雯跳舞減肥等嫁馬國明　靚湯修身全靠三大方法

馬國明被公司急召為香港國際機場啟用25周年而開拍的新劇擔正男主角，有指該劇為《衝上雲霄3》，同劇還有近期密密出產的視后蔡思貝、高海寧、洪永城、朱敏瀚、戴祖儀等參演。

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【黃心穎結婚】黃心穎搶先嫁泥鯭　馬國明5個字回應

婚紗攝影被迫改期

據知，馬國明早已計劃與靚湯到外地拍攝婚紗相，惟突然被公司急召入劇組，向來乖巧不推job的馬國明，無奈將婚紗攝影改期。

之前已心痛靚湯為籌備婚事一腳踢，如今婚紗攝影亦被迫改期，因此跟公司定下協議，劇組拍攝以遷就馬國明與靚湯的婚事為前提。

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馬國明向傳媒坦承，早前已計劃好婚紗攝影檔期，如今要開劇，公司也十分體諒這對準新人，讓他一邊開劇，一邊參與處理婚禮的事宜，希望盡力幫輕靚湯：「盡量做番多啲，唔想阿湯太辛苦，佢一個人要顧及太多嘢喇！我依家有啲時間就會盡量做。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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