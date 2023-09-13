【你好，我的大夫】游嘉欣孖辮Look奪宅男心　劇接劇成TVB上位小花

▲ 游游很可愛。

TVB新劇《你好，我的大夫》正在熱播中，今次劇集主要用大量年輕演員，平均年齡25歲，一洗大台老人台形象，難怪為觀眾帶來新鮮感。

劇中演驚青中醫師的游嘉欣，不時需要好友陳嘉慧幫忙，她曾受訪時自爆論盡事件簿：「有一場拍我哋中醫考試，我要針何廣沛。我都未施針，我只係撕開個包裝紙，支針竟然唔見咗，我彎身搵嘅時候，感覺個肚有啲拮，原來支針插咗落我自己個肚，我見住何廣沛畀我嚇到標冷汗！」

【你好，我的大夫】陳嘉慧游嘉欣吳偉豪孔德賢演醫師 平均年齡25歲洗走TVB老人台形象

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打造鄰家女孩

游游的招牌孖辮Look亦是她首度嘗試的造型：「長期紮住孖辮主要係因為想個角色可愛啲、親切同溫柔啲，鄰家女孩咁。」她又指角色造型亦別具心思，並展示了自己最喜歡的服裝造型：「佢啲服裝都係偏日系，其中一套藍色有民初中醫大夫Feel，料係藍色麻布嚟，聽講都幾貴。」

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性格爽朗

現年23歲的游游畢業於香港城市大學管理系，在大學一年級時被TVB的PA邀請面試電競直播主持，其後成功入行後加入《#後生仔傾吓偈》。

2020年憑劇集《香港愛情故事》飾演羅天宇妹妹Kelly而為人認識，首次拍劇已獲讚演技自然不造作，憑清純樣子奪得不少宅男歡心。

她曾在《代溝關注組》自認「A0」，又不諱言公開自己住公屋，爽朗性格，吸納大批粉絲支持。

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新一代小花

其後她跟林正峰於劇集《青年心城之撐起青春》擔正做主角，之後獲安排演出《新四十二章》、《青春不要臉》、《法言人》等劇集，手上還有《羅密歐與祝英台》﹑《非常檢控觀》未播出，故被視為新一代小花之一。

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