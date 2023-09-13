【活到老學到老】七旬老翁自學英文43年 憑1個方法練出流利英語獲大學教授激讚

▲ 70歲李伯，熱愛英文，因家裡經濟問題，惟有自學英文。

活到老學到老！佛山一名7旬老翁李伯，自學英文43年，他憑著1個方法由單詞學起，多年來的努力，練得一口流利英語。近年他更為了介紹家鄉的文化，自己拍片、剪輯及配上英語對白，獲得大學教授及網民激讚，李伯熱愛英文，他笑言：「充實咗我精神嘅生活，物質係冇咩收穫，但係精神收穫大。」

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70歲的李錦記來自佛山，他熱愛英語，但年輕時因家裡的經濟環境不太理想，就算英語班考試通過，也不能繼續升讀，為了慳錢，李伯更自製出一套自學英文的教材，

我記得佛山市英語俱樂部第一期開班，我好有興趣去參加了一期，考試通過了，我都冇能力攞屋企嘅錢再讀落去，早期嘅時候，我為咗慳住，將人哋嘅煙仔個硬盒剪成方塊裝入袋裡面，將單詞寫低，將音標注好，得閒就翻出嚟自己拼讀。

退休的李伯，閒時會約舊伙記茶聚，更會幫舊街坊理髮，有時會擺地攤過日晨，他笑言，

就算係我呢班朋友，都冇一個識英文，咁你係咪保留一門外語，係好困難嘅一件事。

持之以恆，日子有功，李佰的英語水平由單詞到句子，甚至用英語溝通也難不到他，雖然學多一門外語未能為李伯有更多的謀生，但李伯仍堅持自學英文，至今足足有43年，

知識改變命運，充實咗我精神嘅生活，物質係冇咩收穫，但係精神收穫大。

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李伯不單堅持學英語，這幾年他又開始製作短視頻，現在每星期都會上傳一條，自己拍攝、剪輯及配音的英語短視頻，介紹佛山的文化、著名地標、美食及風土人情，他堅持在互聯網分享視頻，這個愛好逐漸得到更多人的認同，就連當地大學教授亦留意到他的短片，並激讚他「做了1件很優秀的工作」，讓世界藉影片了解佛山，

我喺視頻裡面要反映出我哋佛山人嘅精神面貌，反映出我哋佛山人嘅智慧及待客之道。

李伯在知識的海洋裡不斷汲取能量，沉澱自身，努力讓自己再次被「看見」，

既然自己走了這條路，就一直走下去，再艱苦再累也要走下去。

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責任編輯︰王明芳