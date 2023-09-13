【黑客入侵】專家稱數碼港保安措施不足兼反應冷淡　倡主動賠償受影響人士

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數碼港電腦系統上月遭黑客組織Trigona入侵，盜取400GB個人資料。電腦安全研究員賴灼東今（13日）於電台節目質疑數碼港未有定期進行保安措施，並批評他們在事件後反應冷淡，建議將有問題的互聯網服務器下架，並向受影響員工及人士作出賠償。

電腦安全研究員賴灼東表示，勒索軟件專門針對科技公司，是次利用數碼港服務系統多年前已經存在的網絡漏洞入侵，因此質疑數碼港未有定期進行保安措施，包括滲透測試及修補伺服器。他又認為，事件原本能夠避免，以數碼港的規模而言，亦不應犯錯

賴灼東更批評數碼港在事件後反應冷淡，認為數碼港應將有問題的互聯網服務器下架，並應主動聯絡受影響員工或人士進行賠償；另提及外國案例，若發生同類事件，相關機構會向受影響人士賠償1,000至4,000美元不等。他又指，目前未有法例針對資料外洩作出懲罰，而私隱專員公署只能針對事件調查及作出警告，欠缺阻嚇力，故建議政府需檢討政策。

立法會議員吳傑莊在同一節目表示，外洩資料數量龐大，應先了解是否涉及人為或系統問題，並建議數碼港重新檢視內部操作手冊、保安系統及網絡安全有否定期更新；他又認為當局應對各政府部門作出檢視，防止發生同類事件。

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責任編輯：梁凱婷