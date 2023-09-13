【食用安全】外賣漢堡食到一半驚見金屬戒指　後續回應令食客更嬲：差啲哽死

▲ 外賣漢堡食到一半驚見金屬戒指，後續回應令食客更嬲。

食任何東西，都必須細吞慢嚼才能保障自己！有網民近日透過外賣平台買芝士漢堡，惟食到一半，竟發現一隻十分粗身的金屬戒指，慶幸及時發現，才未有釀成悲劇。不過，網民事後依然感到忿忿不平，於是翌日走到涉事店舖當面投訴，但卻未感受到問題被正視，而外賣平台亦僅退款了事。由於認為對方未有認真看待，網民指已就事件報食環，並於網上公開事件。

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該網民早前在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文及上載圖片講述始末，指早前經外賣平台買了一個芝士漢堡，進食途中卻驚見一枚十分粗身的戒指，一旦不幸吞下，估計後果十分嚴重。

差啲哽死呀大佬！

網民懷疑戒指是員工製作漢堡時從手上甩出，認為店方十分大意，亦有欠衛生，於是翌日即向店方投訴。不過，網民卻指店方未有正視問題，只敷衍電郵回覆，外賣平台亦僅退錢了事。網民因此大感不滿，遂決定於網上公開事件，又指就事件已報食環。

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事件曝光後，隨即引來熱議，不少網民都指責餐廳安全憂慮不周；有人亦指餐廳應禁止廚房員工配戴任何首飾；有人則不忘取笑是餐廳向事主表白。

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責任編輯：羅嘉欣