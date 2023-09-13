【耳朵入水】港男游完水疑耳仔入水　聽力變差撩耳不果：好似帶咗airpod咁

▲ 港男游完水疑耳仔入水，聽力變差撩耳不果：「好似帶咗airpod咁」。

不少人都試過游完水後耳朵入水，感覺令人相當難受。有港男近日在網上發文，指日前游水後，耳朵不慎入水，試過單腳跳、挖耳等方法都無效，再加上自己屬「油耳」，進水後就像戴上耳機一樣，於是向網民詢問處理方法。

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一名港男10日於連登討論區以「游完水耳仔入水出唔返嚟點算」為題發文稱，早幾日游水後，耳朵不慎入水數日仍未流出。他指出，曾試過左右單腳跳超過30次，但作用不大，「宜家係鞠晒躬，啲水都係出唔到」。

他又指，自己本身屬油耳，進水後耳朵感覺「漿漿地，好似帶咗airpod咁」，又曾讓家人試過挖耳，但發現其耳朵内很乾淨。他表示，耳朵進水後雖能聽到聲音，「不過明顯feel（感到）到多咗個隔音功能」。

帖文發出後，不少網民都提供單腳跳、挖耳等處理方法，惟樓主嘗試過卻作用不大，又懷疑是有昆蟲爬入耳。

我懷疑係有蟲入咗去，早幾日落雨，床頭有一條馬陸（又名「千足蟲」），會唔會係有蟲？

另外亦有網民教路其他方法，「紙巾捲成一條推入去」、「再滴多兩滴（水）就可以跳返出嚟」，還有網民建議樓主看醫生，「有得claim（索賠）就去睇醫生or洗耳，我之前試過，一次係佢幫我洗耳，因為有水沖咗入去其實耳垢可能會浸水發大」。對此，樓主則表示，若症狀持續就會求醫解決問題。

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2種正確處理方法

台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇曾在節目《健康多1點》中指出，一般而言耳朵分為軟骨部及硬骨部，而耳垢主要積聚在軟骨部的耳道，一旦耳朵進水，耳垢會腫脹，以防更多水進入耳朵內部，若使用棉花棒掏挖，反而會將耳垢推至硬骨部。

他續指，軟骨部的耳垢其實會隨著說話、吞嚥等動作自然掉出來，但當耳垢被推至硬骨部時，由於骨頭沒有彈性，耳垢就會在裡面愈積愈多，嚴重可導致聽力受損、耳鳴，或因耳垢遇水膨脹刺激耳膜，令全耳劇痛。

當耳朵進水，該如何處理？陳醫生分享了2種方法，點擊下圖查看：

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責任編輯：羅嘉欣