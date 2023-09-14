【夫妻關係】花1年助丈夫戒嫖後決斷離婚 太太：有改變不等於我要繼續愛下去

▲ 《三十而已》劇照。

婚姻有兩種情況，同樣令人惋惜︰不愛卻要跟對方一起生活；有愛卻不能一起生活下去。

「甚麼是愛？」他問了一個哲學家也解答不到的問題。已婚4年的他表示，如果不是面對當下困境，他未必會思考這個問題。

他與太太都是專業人士，是被人羨慕的一對。太太曾認為能遇上自己的right person是一種確幸，但一年前才發現，自己的所謂愛，其實是將「誤解」視為「了解」。

「我明白任何女人都不會接受自己的丈夫嫖妓，所以我很多謝她過去一年對我的幫助。當她發現我的壞習慣後，除了憤怒，她花了很多時間幫我控制這個壞習慣。」他婚前已有嫖妓行為，一年前被太太發現。

「被背叛，她理應情緒失控，對我破口大罵，但見她很努力控制情緒，為我找不同的治療，令我內心有兩種感覺︰感到她的愛與付出，同時覺得很慚愧。」他指自己的改變決心，大半來自太太對他的付出。他曾有過「性愛分拆」的想法，認為婚外性行為不等如不愛配偶，但靜下來時，還是能夠分辨是非。

經過近一年的治療，當他自信認為壞習慣已改善，嫖妓行為能夠受控制，但有一晚太太卻突然向他表示要離婚。

既然他已經改過，為何不給大家重建關係的機會？

他太太分享持續了幾個月的掙扎︰「過去我對他的愛，很多是『對他不了解』的部分，但畢竟夫妻一場，我也想他的情況有改善，但這不等如因為他改善了，我可以繼續愛下去。」

以前看不清，她可以去愛；現在看得清，卻要離開他。愛情有時的確很吊詭︰想了解自己所愛的人，但當徹底了解後，卻又愛不下去。

很多人以為女人因為重視感情，所以會屈服於愛，但大多數女人最後還是會懂得缺乏坦誠的愛，只會愈深愈磨人。

全文刊於《晴報》