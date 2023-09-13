【北上消費】江玉歡深圳快閃吃晚飯稱價格吸引　市民能「慳在飲食用在購物」

▲ 立法會議員江玉歡於上周日（10日）下午親身體驗到深圳快閃吃晚飯。（江玉歡FB圖片）

現時不少港人喜歡「北上消費」，到深圳吃喝玩樂，立法會議員江玉歡於上周日（10日）下午親身體驗「深圳快閃吃頓飯」，認為餐飲價格具吸引力，令消費者得以「慳在飲食，用在購物」，並稱深港交通便捷，「兩地融合交流是大勢所趨」。不過，她對本港的「夜繽紛」計劃亦表示期待，希望政府能夠帶領市民及社會作轉變。

深圳對於港人的吸引力在於飲食及消閑娛樂，江玉歡今（13日）於社交平台貼文，分享上周日下午4時出發到深圳吃晚飯，並據她到過的商場指，當中設有不同地方特色的餐廳，同時餐飲價格具吸引力；她以自己用餐為例，兩人點4道菜包括牛扒，僅須200元。她又提及，昨日（12日）與上水居民傾談間發現，不少居於上水的退休人士及家庭主婦每日都會跨境消費，甚至「打包」餐點作晚餐。

她亦分享，約9時經落馬洲返港時，看到不少一家老少提著「大包小包」戰利品回港，認為消費者得以「慳在飲食，用在購物」，再加上商場內兒童遊樂設施充足，故成為「衆多港人平日及周末離港的主因」。

同時，她認為深港交通便捷，以當日為例，從尖沙咀搭乘東鐵到福田市中心只須約1小時，並相信兩地連接愈多，相互影響必然愈大，直至兩者在消費價格及品質上取得平衡，因此「兩地融合交流是大勢所趨」。

不過，對於政府明日（14日）將公佈「夜繽紛」詳情，她亦表示期待，並希望政府會對不同消費組別市民及旅客，安排適合他們定位的策略及相關活動。她又稱，政府必須在心態、制度、政策及法律上加快腳步，協助及帶領市民及社會從疫下的「生存模式」轉變為「發展模式」。

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責任編輯：梁凱婷