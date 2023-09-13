【世紀暴雨】黃大仙中心北館被淹浸變汪洋　工人連日清理驚現巨型垃圾山

▲ 黃大仙中心北館被淹浸變汪洋，工人連日清理驚現巨型垃圾山。

本港上周經歷500年一遇的世紀暴雨，導致多處出現嚴重水浸，其中黃大仙更是重災區，大量洪水湧入黃大仙中心北館LG層，導致全層幾乎被淹沒。暴雨過後，工人加緊善後，現場清理出巨型「垃圾山」，場面十分壯觀。

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黑色暴雨期間，雨水淹浸黃大仙龍翔道，並湧入黃大仙港鐵站，黃大仙中心北館地下亦一度被水淹沒，該層的餐廳「牛奶冰室」更幾乎沒頂，檯櫈散落四周，現場一片狼藉。

暴雨過後，商場滿目瘡痍，工作人員展開清理工作。有市民昨日（12日）於Facebook群組「黃大仙區友」上載圖片，分享現場情況，可見黃大仙中心北館對出空地，堆積大量垃圾、雜物，形成巨型「垃圾山」，包括桌椅、木板、膠袋、鋁罐、紙巾、文件等，地上仍然滿布泥濘。

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帖文引起網民熱議，不少人都留言向負責清理的工作人員致敬，「辛苦各位清潔人員」，亦有網民表示現場傳出「腐爛氣味」，亦擔心垃圾成為衛生隱憂，「呢一大堆垃圾真係要盡快拎去堆填，因為很臭，會滋生好多細菌，入面個商場都有陣臭味」、衞生防護中心已提醒市民小心泥土內嘅類鼻疽」。

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責任編輯：羅嘉欣