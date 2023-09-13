  • 30°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 13:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】炎明熹人型紙板遭當眾「非禮」　劉馬車網紅老友行為極下流

娛樂 13:42 2023/09/13

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

炎明熹1:1人型紙板遭狼吻！

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）正式升呢為大學生，兼顧學業與音樂事業，反而愈戰愈勇。下月初將舉行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE 演唱會》，加入樂壇短短兩年人氣爆燈，吸納大批男女老幼支持，「Gi炎粉」和「小火苗」包攬3歲至80歲，成為新一代小天后。

【聲夢傳奇】O camp風化案頻生令炎明熹家人擔心　Gigi工作忙錯過迎新營感可惜

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光　Gigi準備做Freshman談「大學五件事」【有片】

1:1人型紙板遭狼吻

Gigi獲快餐店邀請成為代言人，近日網上流傳一段Gigi人型紙板遭「非禮」的影片。

一名怪異男子對著Gigi快餐店代言的1:1人型紙板作出猥褻行為，不但狼吻「Gigi」嘴唇和下體私處，還對著「Gigi」爆粗怒罵：「炎明熹，我X你老X！」、「我依家就嚟猥褻你！淫褻你！強吻你！」還叫大家認住他，行為怪異又騎呢！

炎明熹1:1人型紙板遭「非禮」。（Facebook圖片）

就連路過的婆婆也突然被他指向辱罵：「打X死你！」婆婆不甘被辱霸氣擊：「乜X嘢啫𡃁仔？阿婆80歲你都唔係咁啦！」還舉起拐杖疑似自衛。男子見婆婆如此淡定，即笑笑口裝作沒事。

點擊圖片放大
+5
+4

原來該名男子是早前「爆料」稱與林芊妤（Coffee）為地下情人、曾與「火雞姐」丁可欣相戀、指糖妹（黃山怡）才是真愛的網紅劉馬車老友「光頭Bob」，他曾多次與劉馬車同框拍片，一樣愛出位。

【聲夢傳奇】炎明熹衝出香港上國際舞台　紐約時代廣場巨幕現GiGi肖像

銅鑼灣鬧市打卡

未知Gigi有否留意事件，但一天前就心情大靚現身銅鑼灣鬧市，無懼下雨天，在粉絲出錢應援的大型廣告下打卡，留言感謝他們的支持：

多謝 @yiminghay_fansclub 的每一位Gi炎粉及小火苗🥹💜
為我第一個演唱會送上這份大禮物😭
接下來我會加油練習準備十月份的演唱會💪🏻🔥
我會加油的！謝謝大家的支持🫶🏻

點擊圖片放大
+2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

炎明熹入大學前申請人生中首張信用卡　Gigi：感覺自己真的大個女了！
19:27 2023/08/10
炎明熹入大學前申請人生中首張信用卡　Gigi：感覺自己真的大個女了！
【聲夢傳奇】炎明熹獲「全球華人傑出學生大獎」　Gigi：做更多好的音樂作品
18:16 2023/08/18
【聲夢傳奇】炎明熹獲「全球華人傑出學生大獎」　Gigi：做更多好的音樂作品
【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光　Gigi準備做Freshman談「大學五件事」【有片】
19:38 2023/08/23
【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光　Gigi準備做Freshman談「大學五件事」【有片】
【聲夢傳奇】炎明熹首次個唱開賣個半鐘售罄　Gigi宣布加場今日下午開售
13:01 2023/08/25
【聲夢傳奇】炎明熹首次個唱開賣個半鐘售罄　Gigi宣布加場今日下午開售
【聲夢傳奇】炎明熹衝出香港上國際舞台　紐約時代廣場巨幕現GiGi肖像
13:58 2023/08/28
【聲夢傳奇】炎明熹衝出香港上國際舞台　紐約時代廣場巨幕現GiGi肖像
【聲夢傳奇】O camp風化案頻生令炎明熹家人擔心　Gigi工作忙錯過迎新營感可惜
18:43 2023/09/07
【聲夢傳奇】O camp風化案頻生令炎明熹家人擔心　Gigi工作忙錯過迎新營感可惜

你可能感興趣

炎明熹入大學前申請人生中首張信用卡　Gigi：感覺自己真的大個女了！
19:27 2023/08/10
炎明熹入大學前申請人生中首張信用卡　Gigi：感覺自己真的大個女了！
【聲夢傳奇】炎明熹獲「全球華人傑出學生大獎」　Gigi：做更多好的音樂作品
18:16 2023/08/18
【聲夢傳奇】炎明熹獲「全球華人傑出學生大獎」　Gigi：做更多好的音樂作品
【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光　Gigi準備做Freshman談「大學五件事」【有片】
19:38 2023/08/23
【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光　Gigi準備做Freshman談「大學五件事」【有片】
炎明熹 娛樂行業 娛樂人物職業 快餐店 歌手 聲夢傳奇 網紅

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
12:10 2023/09/12
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學
18:13 2023/09/11
【為母則強】單親不靠綜援前夫零贍養費　剷泥車媽媽月入5萬供兩子讀大學