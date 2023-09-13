【聲夢傳奇】炎明熹人型紙板遭當眾「非禮」　劉馬車網紅老友行為極下流

▲ 炎明熹1:1人型紙板遭狼吻！

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）正式升呢為大學生，兼顧學業與音樂事業，反而愈戰愈勇。下月初將舉行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE 演唱會》，加入樂壇短短兩年人氣爆燈，吸納大批男女老幼支持，「Gi炎粉」和「小火苗」包攬3歲至80歲，成為新一代小天后。

【聲夢傳奇】O camp風化案頻生令炎明熹家人擔心 Gigi工作忙錯過迎新營感可惜

最新影片推介：張寶兒專訪

【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光 Gigi準備做Freshman談「大學五件事」【有片】

1:1人型紙板遭狼吻

Gigi獲快餐店邀請成為代言人，近日網上流傳一段Gigi人型紙板遭「非禮」的影片。

一名怪異男子對著Gigi快餐店代言的1:1人型紙板作出猥褻行為，不但狼吻「Gigi」嘴唇和下體私處，還對著「Gigi」爆粗怒罵：「炎明熹，我X你老X！」、「我依家就嚟猥褻你！淫褻你！強吻你！」還叫大家認住他，行為怪異又騎呢！

▲ 炎明熹1:1人型紙板遭「非禮」。（Facebook圖片）

就連路過的婆婆也突然被他指向辱罵：「打X死你！」婆婆不甘被辱霸氣擊：「乜X嘢啫𡃁仔？阿婆80歲你都唔係咁啦！」還舉起拐杖疑似自衛。男子見婆婆如此淡定，即笑笑口裝作沒事。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

原來該名男子是早前「爆料」稱與林芊妤（Coffee）為地下情人、曾與「火雞姐」丁可欣相戀、指糖妹（黃山怡）才是真愛的網紅劉馬車老友「光頭Bob」，他曾多次與劉馬車同框拍片，一樣愛出位。

【聲夢傳奇】炎明熹衝出香港上國際舞台 紐約時代廣場巨幕現GiGi肖像

銅鑼灣鬧市打卡

未知Gigi有否留意事件，但一天前就心情大靚現身銅鑼灣鬧市，無懼下雨天，在粉絲出錢應援的大型廣告下打卡，留言感謝他們的支持：

多謝 @yiminghay_fansclub 的每一位Gi炎粉及小火苗🥹💜

為我第一個演唱會送上這份大禮物😭

接下來我會加油練習準備十月份的演唱會💪🏻🔥

我會加油的！謝謝大家的支持🫶🏻

▼ 點擊圖片放大 +2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R