【豪宅開箱】將軍澳$1800萬豪宅開箱　地方淺窄嚇親內地網民：腳都伸不直

▲ 其實在香港住到925呎的樓已經很了不起！

香港樓價貴絕全球，據國際公共政策顧問機構Demographia最新公布「國際房價負擔能力（International Housing Affordability）報告」，香港連續第十三年位居全球樓價最難負擔城市的榜首，要不吃不喝18.8年才能上車，最近有內地網紅就到訪朋友的將軍澳豪宅拍攝開箱片，上載到小紅書，引來一眾內地網民極大迴響！

最新影片推介:

該網紅以「在香港1800w(萬)的房子是什麼樣的」為題，在小紅書發表於將軍澳的豪宅開箱片，該單位86坪(約925呎)，3房2廳加工人房。這位網紅的朋友月入10萬元，從事金融業在中環返工有車有樓，首期付1千萬元購入該單位，月供3萬多元，業主7年前以1,300萬買入單位，現在已經升值了500萬，市價大約1800萬。片中內地網紅形容業主是「標準中產」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

900幾呎的私樓，對於很多港人來說已經是天堂，但是從開箱片中，業主仍然需要用油壓床儲物，另外工人房及細廁都非常迷你，洗手盆亦只有手掌大小，網紅進入工人的廁所時轉身都相當困難，而工人房更需要放下一塊板都能成為一張床，有網民見狀大嘆:「腳都伸不直。」

不少內地網民驚訝香港豪宅面積很細，更直言不適合居住，只能作投資之用：「又貴又小還是住我們鄉下好寬敞。」、「居住條件太差。」、「床為什麼都靠窗，不太好。」「看到中產比我（家）還擠。」「太恐怖，那麼貴這麼小。」

不過有人就指內地的一線城市如北京的二環，1800萬都買不到，有人就指內地1800萬可以在沿海二線城市買個莊園，亦有人覺得「大陸沒起飛的時候，香港是天堂，現在在大陸眼裡香港也就是個城鄉結合部」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T



責任編輯︰王明芳