【貼地嫲嫲】馮素波親解玩IG原因　暖媽為免愛兒擔心：呢個係我哋嘅聯絡方式

▲ 馮素波親解開IG帳戶原因！

79歲的資深演員馮素波心境愈活愈年輕，去年底開設IG帳戶分享生活日常，馮素波更做you tuber，日前其個人頻道正式啟動，波姐於片中講解「潮語」的新解釋，反應不俗，網民稱不夠喉！

早前馮素波接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》的訪問，期間大爆潮玩IG的原因，原來是跟長子有關！

當年以童星出身的波姐，於節目裡謙虛稱對演戲冇乜天份，當年拍電影《細路祥》亦沒想過會視演戲為終生職業，後來波姐越拍越鍾意，更曾經做過時代曲歌手。

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退隱成歸家娘

感情路上，波姐經歷過兩段婚姻，她跟第一任丈夫因性格不合而分開，離婚後她往加拿大散心，因而邂逅了蘇文雄，二人婚後40年恩愛依舊，直到早年丈夫因心臟病爆血管而離世。

波姐憶述當了媽媽後，某階段曾成為「歸家娘」，她說：「那時候很安定，閒時跟朋友打牌，又扮靚去飲茶食飯，過了幾年這種生活，就感覺好無聊，積蓄又越用越冇。」

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更新近況免愛兒掛心

其後波姐復出幕前，演媽媽和嫲嫲等角色，近年於電影與劇集裡跟MIRROR成員合作。問到兒子會否希望她退下來？

馮素波即笑說：「當然不會，他見到我出席活動就安心，我除了病倒才會留在家，所以他返家見到我就好驚。」波姐玩IG其實是因為長子，她說：「其實我不是玩，這個是我們的聯絡，只要他見到我影相上載IG，他就會好安心。」

早年經歷大病的馮素波明白做人最緊要開心，現在接工作並非酬勞行先，她說：「最緊要係嗰件事成功，做到出嚟有效果，先至係人生嘅budget。」

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馮素波早年離婚後，獨力照顧跟前夫所生的兒子David，兩年前波姐跟長子曾一起受訪，直言她沒能力去應付兒子功課，心裡好自責。

她說：「當時見他拿回來的成績表，我好難過，但又不可以鬧他，因為我幫不上忙。」

不過長子很懂事，波姐說：「他看見我難過，就說『媽媽你別難過』，以後的成績表裡面，你不會再看到紅色。」在旁的兒子即說：「這些是我的功課，我要做好它，亦因為是媽媽對我的信任。」

問及母子的關係，波姐這樣形容：「小時候，我是他的保母，長大了，我是他的好朋友。」

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