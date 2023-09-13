【香港小姐】黃嘉雯公開化身公主的BTS片　化妝師談鏡頭背後的港姐冠軍【多圖】

▲ 2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）分享BTS影片。

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）不時於IG分享靚相，以各款造型示人，向網民大派福利。

黃嘉雯最近換上重12KG的冰藍色公主裙出海拍攝，獲網民大讚Carmaney高貴有氣質。

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黃嘉雯分享BTS影片

Carmaney於IG分享BTS影片，分享靚靚造型外，亦為拍攝作紀錄。

從影片中可見，登船前的Carmaney身穿白色幼帶短裙配卡其色短袖外套，其後再換上大拖尾冰藍色公主裙，並於鏡頭前大擺甫士。

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化妝師讚黃嘉雯無架子

鏡頭前的黃嘉雯斯文有禮，究竟鏡頭背後的她又是怎樣？

經常與Carmaney合作的化妝師Renee向TOPick稱：「佢真係完全無架子！合作咗幾年都好開心！」

她覺得：「佢性格係好爽快、隨和。化妝、造型、拍攝......我地成Team人每次可以好快1 Take過。」同時Renee又讚Carmaney真人又高又靚又瘦，不愧為港姐冠軍！

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靚相背後的苦與樂

由於冰藍色公主裙重12KG，Renee透露：「件衫好大！好大件！要兩個人抬住個袋！」

她並分享當日的苦與樂，「有時會有啲急浪，全程好似玩機動遊戲，同埋滑浪風帆咁！」

果然，每張靚相都是得來不易，難怪Carmaney早前於IG曾謂：

打撈美人魚一條 🧜‍♀️⛵️

第一次著一條重12KG既冰藍色公主裙係帆船上面影相❄️

呢條裙真係大到可以蓋過個船頭，仲可以好似水手咁爬上帆船桿上

實在太刺激太好玩啦🤭

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