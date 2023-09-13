【網絡熱話】港男居酒屋食午餐　埋單近$3,000慘被劏怒轟：衰過食放題

▲ 有港男近日幫襯朋友開設的餐廳，結果一行4人埋單近3,000元，忍不住怒轟「衰過食放題」。

有港男在社交平台上分享自己中伏經歷，指自己特意幫襯朋友開設的餐廳，卻反被當成「水魚」劏錢，一頓午餐最後埋單居然要價近3,000元，且食物質素、份量皆與價錢不成正比，令他忍不住怒轟「衰X過食放題」。

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事主周日在Facebook群組「飲食黑店大全」發文，表示與3名友人一同惠顧舊同事開設的日式居酒屋，結果埋單價錢為2,979元，平均每人需支付750元，直言「如果一早知呢個價食呢啲野，我哋一定唔會過去食」。

他分享當日菜單，首先兩道前菜分別為青瓜及蒜頭，其中蒜頭一碟竟索價40元，譏諷「粒粒皆辛苦」。之後主菜為燒魚，另有和牛拉麵、叉燒拉麵各一碗，以及赤貝、池魚刺身、蝦餅等。其中一道煙鴨胸要價288元，事主就指「佢話係煙燻，但我完全食唔出」；另一道北海道八角魚刺身則為全場最貴，半條要價388元，且魚生數量亦不多，他指自己孤陋寡聞，「真係唔知咩嚟嘅」。而餐廳最後亦沒有甜品提供，「連一個雪糕糯米糍都冇」，事主一行4人最後自行去買雞蛋仔，大呻「衰X過食放題」。

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帖文發布後引來大批網民留言，不少人認為餐廳呃錢，「櫻花木煙燻鴨 擺明現成嘢鴨胸。加啲煙熏效果收你幾舊水。勁！」、「真係食個自助餐無咁嬲」。另有人發現，連汽水價錢亦貴得離譜，4罐可樂要價112元，「4罐可樂收$112, 睇嚟我真係飲唔起可樂」。

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責任編輯：羅嘉欣