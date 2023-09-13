【KK園區】中科院博士被騙到緬甸終獲救　揭一年悲慘經歷︰因泄密被關私人監獄

▲ 中科院博士被騙到緬甸終獲救，揭一年悲慘經歷。

網上詐騙手法無奇不有，慎防高薪招聘越洋工作，以免墮入騙局。中國科學院一名博士一年前被騙到緬甸邊境KK園區，每日被迫工作18小時。近日他終於獲救，並透露過去一年的悲慘經歷，因泄密而被關進私人監獄。

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綜合內地傳媒報道，微博賬號「Dubitabam」自稱是被騙至緬甸的中科院博士張繼效，他於9月11日晚上發帖，表示已於9月5日回國，因配合調查和個人生病不適的原因，一直未能發文。他指本著對公眾和自己負責的態度，後續將對大家關注的問題進行解釋。

他在另一則帖文講述，事發地妙瓦底位於緬甸的東南地區，與泰國僅隔一條小河，與網傳的緬北相隔甚遠，因為不與中國接壤，中國方面要進入該地極其困難。他稱這裡的詐騙模式、詐騙對象也和緬北差別巨大，寫道「由於緬甸的詐騙過於有名，園區招聘時，通常也以泰國的工作為誘餌，而避免談及緬甸。」他直言︰

從事件發酵到順利返回，我克服了重重阻礙……

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被毆打關進私人監獄

其後張繼效接受《新京報》訪問，表示他目前身在西安，陪伴女友照顧她生病的父親。他分享了被騙到緬甸的經歷，去年他因經濟困難及求職不順利，透過網上的中介公司，應徵新加坡一間公司的客戶服務工作。當時因疫情關係，新加坡入境程序較繁複，加上他沒有注射疫苗，未能辦妥簽證。於是招聘人員建議他先去泰國分公司工作，他就出發去泰國湄索，怎料被騙至園區，手機、證件等被沒收。

園區允許他每隔一段時間致電家人報平安，但不得涉及工作內容，而且全程有人監控。今年4月，他與女友談到園區的事情，被認為是「泄密」，因此他被毆打，並被關在私人監獄很長時間。

因「泄密」事件，張繼效指對方已經不想留他了，但因向其家人索取贖金不果，他被換到同一集團的另一間公司。最終他於8月24日離開園區，離開前被迫簽署一份「自願聲明」，承認自願進入園區。

他感謝親人和朋友的幫忙，以及政府部門、新聞媒體、社會熱心人士的關注和支持。他寫道，「願未來能盡我所能回報社會，避免更多人遭受同樣的苦難。」

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責任編輯︰王明芳