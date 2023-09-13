【旅遊業】唐英年樂見旅客盼認識香港文化　稱反映其吸引力兼印證西九成功

▲ 唐英年稱長遠而言須進一步發展金融、文化藝術等優勢產業，促進經濟。（資料圖片）

疫情過後，訪港旅客逐漸回升，惟高消費客群比例減少，帶動經濟作用有限。曾任財政司的西九管理局董事局主席唐英年接受本地報章專訪時表示，轉變屬好事，顯示旅客更想認識香港社會文化，反映出其吸引力，亦印證西九文化區的成功，故長遠而言須進一步發展不同優勢產業，如金融、文化藝術等，促進經濟。

唐英年樂見旅客來港參觀西九博物館、到「Free Space」看表演，或到文化區逛逛，顯示他們更想認識香港社會文化，認為有關轉變為好事。他亦對於本地出現很多深度遊，感到欣慰，認為長遠而言須進一步發展金融、文化藝術等優勢產業，促進經濟。

唐英年亦表示，疫情令旅客消費習慣改變，提及以往受匯率影響，在港購買名牌袋較為便宜，惟現時在上海買同1個名牌袋，連同稅項可能只貴香港約1成，以致本港奢侈品購物的吸引力下降。因此，他認為，內地客由「消費旅遊」轉為「文化深度遊」為好事，反映香港文化對外地、內地遊客的吸引力，亦是在社會文化、消費文化的進步，更印證了西九文化區的成功。

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責任編輯：梁凱婷