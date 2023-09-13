【香港先生】黃祥興自知難做主角一個原因　離開TVB盼拍電影事業有突破

▲ 加油！

2005年參選《香港先生選舉》入行的黃祥興早前宣布離開TVB，與無綫結束18年的賓主關係。

18年絕對不是一段短時間，他在網上發文感激樂小姐和珍姐多年的栽培照顧，又感謝台前幕後的同事以及監製，更望自己在一條新跑道重新出發。

近日他接受傳媒訪問，感謝舊公司給其不少機會，令自己獲益良多，同時認識了不少好朋友。

【香港先生】黃祥興發文宣布離巢 入行18年港男出身演藝發展平平

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語言問題難做主角

祥興又指廣東話成其最大障礙，故深明難以成主角：「以前講每句說話都好似機械人咁，唔係做緊戲，只係背緊稿；雖然依家已經進步好多，但始終做唔到主要角色，主角一定會多對白，坦白講我會吃力。」

因此，他有自知之明，對舊公司無悔無怨，只存感恩，而且，他多年來拍過不少劇集，如在近年的《BB來了》、《棟仁的時光》及《法言人》的角色亦相當有發揮。

▲ 18年來發展平平。

盼拍電影

在舊公司18年，祥興直認曾幻想過在台上奪獎，更預備致謝詞，對此他自覺有遺憾，即使有不捨，他望在另一跑道尋求突破。

離開舒適圈，難免會戰戰兢兢，他望發展任何方向，能用得着法語的最好，更希望可有機會拍電影：「可能電影會適合我多啲，一日拍一兩組戲，節奏慢啲，可以有多啲時間背劇本，相信會發揮好啲。」

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太太為賢內助

另外，他於2012年與圈外女友Peggy 在法國註冊結婚，婚後恩愛如昔，太太為他誕下一女兩子，一家五口幸福美滿。他感謝太太不時給其意見，即使今次離開TVB亦有與他分析利弊，而家庭是其最大後盾。

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