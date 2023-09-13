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【香港小姐2023】陳怡名被提議與郭珮文比拼　Zora親回網民：還沒看過啊？【多圖】

娛樂 14:00 2023/09/13

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陳怡名（Zora）被提議與郭珮文（Juliana）比拼！

《2023香港小姐競選》已告一段落，但參選過的佳麗之一舉一動依然備受關注，其中落選的陳怡名（Zora）近日積極與網民玩「你問我答」，當中有網民「玩嘢」地提議Zora與今屆五強之一的郭珮文（Juliana）比拼，就似乎已經焫著曾經歷選美失敗的Zora！

【香港小姐2023】陳怡名被網民狙擊「入到圍都偷笑」　Zora無懼挑釁盡顯高EQ 

陳怡名爆seed

事緣有網民向Zora作出提議：「Juliana美點還是你美點，弄個投票吧」，Zora回應：「比誰更好看？我們比了兩個多月啊，好不容易結束了，你還要我們比啊？還沒看過啊？沒看夠就找別的比賽去看，別來問我。」

未知該名網民是Juliana的粉絲，抑或有心「挑釁」Zora呢？

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「惹火」事件不斷

Zora以21.5吋腰圍成為同屆港姐中的「蛇腰」之冠，並於香港理工大學翻譯系碩士畢業、職業為公關專員。

Zora在賽前因在香港小姐官方IG以簡體字留言「投訴」攝影師把自己拍得差，之後更與網民掀罵戰。而且Zora被觀眾指她得知自己未能晉級後，即時在台上黑面。

Zora曾在香港小姐官方IG以簡體字留言「投訴」攝影師把自己拍得差。（影片截圖）

另外，早前有網民有心狙撃Zora，留言道：「不會講廣東話又不會繁體字，歷屆那些外國長大的就完全不懂廣東話，至少也會事前把自己的對白配廣東話拼音啦，根本你能入圍都偷笑啦，再美也沒用，你入到三甲的話，TVB會被罷看，知道嗎？」

她回應：「不是每個人都想進三甲，知道嗎？」、「繁體字不需要會一鍵轉換的事兒」，對於網民提到「再美也沒用」，Zora就表示：「美就夠啦，多謝咯」。

Juliana受網民歡迎

至於Zora的「對手」Juliana，雖然在《2023香港小姐競選》中未入三甲，不過Juliana一副好身材已令觀眾印象難忘，成不少人心目中女神，人氣絕不輸給三甲。

參選港姐後令其人氣急升，目前Juliana的個人IG已擁5.3萬粉絲追蹤。而uliana迎近日也有在社交平台大玩「你問我答」。

網民問她為何會參加香港小姐，Juliana拍片親講：「因為我覺得會係一次非常獨特嘅經歷，同埋我都希望從中學到嘢。我本身性格比較內向，希望藉住呢次機會可以擠迫自己行出嚟，變得冇咁怕醜。」

Juliana十分尊重每一位網民，網民以英文發問，她就以英文回答；若是內地網民發問，她都會以簡體字作回覆。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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