【睡眠安全】仰躺被保母「翻身改趴睡」 3個月大男嬰窒息離世【附6大嬰幼兒睡覺注意事項】

馬來西亞一間托嬰中心一名保母，近日將3個月大男嬰翻身成趴睡，導致男嬰缺氧窒息身亡。本港有急症室專科醫生曾提供以6項嬰幼兒睡覺，各位新手爸媽留意。

影片推介：

據馬來西亞媒體《中國報》報道，3個月大的男嬰父母，因工作忙碌，故將兒子教給托嬰中心照顧。該托嬰中心除持有牌照負責人外，還有4名保母。

報道指，事發於本月生11日下午2時許，當時男嬰正在嬰兒床上休息，其中一名保母便將原本仰躺的男嬰，翻身改為趴睡，初時男嬰還不停擺動手腳，但20分鐘後動作放慢，隨後失去意識。

托嬰中心負責人與另一名保母立刻對男嬰進行急救惜無果，故立即送去醫院急症，惟搶救無效亡。目前警方已介入調查，涉事保母被帶回警署調查。

急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，部分嬰幼兒猝死機會較一般人高，4類較高危者包括早產嬰兒及輕磅嬰兒、患傷風感冒嬰幼兒、愛趴睡易致呼吸不順暢小朋友，以及與父母睡在同一張床的孩子。

嬰幼兒睡覺注意事項

此外，兒科專科醫生張傑早前受訪時指出，初生嬰兒不應該趴睡，因為這睡姿與偶爾出現的「初生嬰兒猝死症」有密切關係。由於嬰幼兒臉部向下，不能正常呼吸，最終可以引致窒息。張醫生亦提供以下6項嬰幼兒睡覺的注意事項：

1. 入睡前仰睡為最基本和正確的姿勢

2. 避免使用太軟的床褥

3. 避免床邊擺放不必要的公仔

4. 避免使用太厚的毛氈

5. 注意撞欄中間空隙的闊度

6. 注意床褥和床欄之間是否留有太大的空間

責任編輯：王明芳