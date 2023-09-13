【收受利益】英基前行政主任涉向家長收賄案　控方申請合併案件被拒

▲ 案件於區域法院提訊。（資料圖片）

3名家長及1名商人涉向英基國際幼稚園（烏溪沙）時任行政主任林珍妮提供賄款共34萬元，以協助4名學童入讀該校幼兒班，各被廉署控告1項串謀使代理人收受利益罪，案件今（13日）於區域法院提訊。控方申請將本案與林一案合併，其中2名被告提出反對。法官經考慮後認為案件仍有不確定因素，故拒絕控方申請。

本案被告為黃美雪（37歲，會計師）、麥偉琪（41歲，經理）、朱霜叶（33歲，家庭主婦）及蕭裕邦（45歲，商人）。

4人被控於2018年9月4日至2021年3月1日期間，串謀使英基教育服務有限公司的僱員林珍妮，在無合法權限或合理辯解下接受利益，即黃及麥各使林接受2萬元的饋贈、朱使林接受10萬元的饋贈，以及蕭使林接受20萬元的饋贈，作為林致使英基向黃、麥、朱的子女，以及邱晨及陳全來的女兒，2019/20和2020/21兩個學年英基烏溪沙幼稚園幼兒班學位的誘因。

控方申請將本案與林珍妮及10名家長所涉一案合併，即15名被告一同審訊。黃及朱反對申請，麥及蕭早前已同意合併。控方透露已與林達成認罪協商，林若被定罪後將擔任控方證人。法官李俊文則指林尚未表示答辯意向，有不確定因素，拒絕控方申請。

涉案時任行政主任林珍妮及另外10名家長被控代理人收受利益等共14罪。林涉向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以協助其子女申請入讀英基烏溪沙幼稚園2019至2022三個學年的幼兒班。

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記者：陳曉欣