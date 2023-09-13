【高血壓】高血壓藥不一定吃一輩子　醫生教6招有效控制高血壓或可逆轉

▲ 高血壓藥不一定吃一鼻子，醫生教6招有效控制高血壓或可逆轉。

高血壓是現代人常見的慢性疾病，一旦確診可能要吃一輩子高血壓藥。不過，台灣有醫生提出，若有效控制高血壓，有機會逆轉高血壓甚至停藥。

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近日，台灣外科醫生江坤俊在YouTube頻道《健康2.0》拆解關於高血壓的迷思，他指出，高血壓由許多原因造成，如果是內科問題引發的高血壓，用藥改善有機會可以停止服用高血壓藥；若是過度肥胖、遺傳引起的高血壓，則大部分病患確實要一輩子服用高血壓藥。不過，有極少數的病患透過改善肥胖或生活習慣，有機會逆轉高血壓。

至於高血壓藥吃多是否會傷腎或傷肝，江醫生表示，臨床上，正確服用高血壓藥的病患，即使服藥10、20年，腎功能仍然是正常；但不願意服用高血壓藥的患者，反而會因為血壓過高而造成腎功能受損。

他續指，吃高血壓藥不會讓血管失去彈性，相反，沒控制好高血壓才會讓血管失去彈性。若血壓長期過高，血管壁承受過大的壓力，久而久之血管壁就會變硬，血壓只會越來越高，甚至容易造成血管壁破裂而出血。

江醫生强調，當確診高血壓時，一定要配合醫生吃藥。他表示，血壓藥一開始可能會吃2、3粒之多，是因為一開始血壓沒有控制好，但隨著時間久了之後，血壓藥可以慢慢減量，而少數人改善了一些生活習慣後甚至可以達至停藥。

6招有效控制高血壓

江醫生提出，根據美國心臟醫學會及高血壓學會治療指引，建議遵循「S-ABCDE」原則，可以降低高血壓藥量，甚至有機會完全停藥：

S（Salt）：降低鹽分攝取

研究顯示，每天減少1克的鹽分攝取，血壓可以降低2.5mmHg，因此，平時盡量不要吃太鹹的食物。

A（Alcohol）：限制酒精量

根據統計顯示，男性每天酒精攝取量少於30克，女性每天酒精攝取量少於20克，可以降低2～4mmHg血壓。若要喝酒，盡量小酌就好，過量喝酒則會影響血壓控制。

B（Body Weight）：減重

BMI超過25的人，每減掉1公斤（約2磅）的體重，血壓可以降低1mmHg，如果體重超過100公斤的人減重10公斤（約22磅）以上，血壓可以降低10mmHg。

C（Cigarette）：戒煙

吸煙對血管的傷害非常大，罹患高血壓又有吸煙習慣的人，發生心臟病的機率就會增高，因此高血壓病患一定要戒煙。

D（Diet）：飲食控制

根據研究統計，好好控制飲食習慣，血壓最多可以降低10mmHg，建議多吃蔬果類、少吃精緻食物。

E（Exercise）：多運動

根據台灣國健署建議運動333原則，就是每周運動3天、每次運動30分鐘、心跳達到130下以上，血壓可以降低3至6mmHg。

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責任編輯：羅嘉欣