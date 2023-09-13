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【晚餐時間】太遲吃晚餐藏2大壞處　專家公開最佳晚飯時間

健康 13:49 2023/09/13

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

太遲吃晚餐藏2大壞處，專家公開最佳晚飯時間。（iStock圖片）

都市人生活繁忙，經常食無定，甚至愈來愈遲進食晚餐，但原來晚飯時間也大有學問，有健康飲食專家提醒，太遲吃晚餐恐影響睡眠，並讓身體囤積多餘脂肪，又分享了最佳晚餐時間。

最新影片：

活得健康啲

根據英國《太陽報》報道，暢銷作家、健康飲食專家佩爾茨博士（Dr. Mindy Pelz）近日拍片提醒民眾避免太遲吃晚飯，並建議應在睡覺前3小時進食晚飯，她解釋，

假設在下午5時吃晚飯，體內的胰島素會上升，然後會開始下降，而對睡眠相當重要的褪黑激素會不斷累積。

她指出，這有助褪黑激素能發揮作用，好讓自己睡個好覺，並且在晚餐後，有足夠時間讓身體胰島素飆升中恢復平穩。

相反，如果太遲吃晚飯，褪黑激素和胰島素水平同時上升，導致身體認為已經準備睡覺，卻有過量的胰島素，於是將多餘能量囤積為脂肪。

佩爾茨強調，太遲進食晚餐可能會導致難以入睡，甚至致肥，建議盡量將吃飯時間控制在睡前3小時，以防褪黑激素和胰島素同時上升。

哈佛研究：下午5時是最佳時間

早前，哈佛大學一項研究發現，下午5時進食晚餐是最佳時間，主要原因是早點吃晚餐，可降低身體對零食的慾望；研究亦指出太遲吃晚餐的人，由於晚上的新陳代謝較慢，從而拖慢卡路里的消耗，令身體容易變胖。

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責任編輯：羅嘉欣

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