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【中大60周年】中大微型藝術展設迷你「百萬大道」　楊潤雄稱喚起集體回憶

社會 14:13 2023/09/13

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右2）今早出席開幕禮後於社交平台貼文指，微型展能喚起大眾的集體回憶，非常有意思。（楊潤雄FB圖片）

為慶祝創校60周年，中文大學將於周五（15日）起至10月17日，在新城市廣場舉辧微型藝術展，展出50件作品，包括中大地標《百萬大道》、科學館等。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（13日）出席開幕禮後於社交平台貼文指，微型展以嶄新及具玩味的手法呈現中大地標及沙田面貌，喚起大眾集體回憶，非常有意思，並讚揚中大藝術系培育不少藝術家，協助推動香港成為中外文化藝術交流中心。

中大表示，多位香港藝術家特別為是次展覽，創造出3個以中大歷史建築及獨特景緻為主題的大型作品，並加入具有沙田社區特色的展品，透過雅俗共賞及立體精緻的微型藝術，展示中大與社區同心攜手的一面。另外，現場亦設迷你中大校巴及七彩校慶燈箱等供市民「打卡」。

楊潤雄今早出席開幕禮後於社交平台貼文指，微型展以嶄新及具玩味的手法呈現中大校園地標及沙田面貌，將大學與所在社區連結起來，同時喚起大眾的集體回憶，非常有意思。他更讚揚中大藝術系歷史悠久，當中培育了不少藝術家，協助推動香港成為中外文化藝術交流中心，並深信中大會繼續與政府攜手，孕育更多人才，增強香港的發展動能。

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責任編輯：梁凱婷

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