【聲夢傳奇】炎明熹親手做月餅為流浪動物籌款　舉行義賣活動賀出道兩周年

▲ 好有善心。

十月在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》的炎明熹（Gigi），正密鑼緊鼓為首個個人演唱會加緊排練，但為善最樂的她，早前抽空與八位粉絲，一起到餅房做月餅義賣，收益在扣除開支後，全數撥捐「沙律貓狗之家」，為流浪動物機構籌款。



今次活動，由Gigi的歌迷會一手一腳籌劃，除了為慈善，同時慶祝Gigi出道兩周年，名為「Gigi炎明熹出道2週年慶祝活動慈善義賣嘉年華」，並將於九月十六、十七日舉行。

為控制人流，歌迷會會員只能帶同兩位朋友出席。當日除了會義賣Gigi有份做的月餅，還有多款限量精品，包括由Gigi親手繪畫的手繪布袋、演唱會簽名海報等，希望為流浪動物機構，籌得更多善款。

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分享弄月餅感受



第一次做月餅，Gigi坦言製作過程有點戰戰兢兢，尤其要準確地預備每一種材料的份量，每一個步驟都不容有失。



「因為第一次做，所以有啲手忙腳亂，加上每個步驟唔可以急、亦唔可以錯，需要好大嘅耐性同記性，好在現場有老師一步一步教我同fans應該點做，我哋會義賣一百盒，每盒有四個，售價$218，流心奶黃係主打，仲會混合芝麻味同柚子味，我有試食，特別鍾意柚子味，少有啲，好好味，fans仲好細心，設計咗幾款餅模，其中一個仲係歌迷會嘅logo。」



由搓餡、做皮、倒模、以至掃蛋醬入焗爐，Gigi都有參與，歌迷會更特別訂製了圍裙給她，上面印有模仿Gigi樣貌設計的公仔「Gi囡」，當穿起圍裙時，Gigi也忍不住說：「我好似大廚！」

▲ Gigi親手整月餅。

義賣活動



另外，當日歌迷會安排了一部爆谷機，恭賀Gigi兩場演唱會爆賣，她說：「嗰日好多第一次，第一次做月餅，第一次整爆谷畀自己同fans一齊食，但我唔敢食太多，因為要好好保護把聲，不過整爆谷好好玩，睇住佢爆開，心情原來會好興奮。」



除了落手落腳做月餅，Gigi亦會現身嘉年華幫手義賣。「其實最辛苦係歌迷會，花咗好多時間搞今次活動，當日會有攤位遊戲，又有打卡佈置，仲有個2米高嘅Gi囡公仔畀fans影相，到時我會落去幫手，因為中秋節正日（九月29日）我應該要閉關準備演唱會，嗰日可以同fans提早慶祝中秋節。」

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為流浪動物籌款



至於歌迷會挑選流浪動物機構作為捐款對象，其實或多或少與Gigi喜愛動物有關，「我好鍾意動物，但做主人好大責任，我又要兼顧學業，暫時未係適當時候，但我一定會支持領養，好開心今次歌迷會有呢個安排，可以一齊幫助流浪動物。」

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