【癌症殺手】30歲台女不煙不酒　體檢揭胃癌指數異常虛驚一場

▲ 30歲女主管不煙不酒，體檢揭胃癌指數異常，最終虛驚一場。

胃癌是本港第6大癌症殺手，2020年共奪去613人性命。台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學就分享了一宗個案，一名30歲女性做健康檢查後，發現抽血報告上的「胃癌指數CA72-4」異常，憂心自己是否患上胃癌，因而求醫。

最新影片：

台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學，日前在Facebook專頁「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」發帖，指一名年約30歲的公司女主管，帶著一份「胃癌指數CA72-4」異常的抽血報告，前來求醫。由於該名女性平時不煙不酒，最近卻因飲食不正常，偶爾會有上腹疼痛、胃食道逆流問題，令她擔心自己是否患癌。

而經過胃鏡檢查後，她發現自己只是胃潰瘍合併慢性胃炎，在進行治療及飲食調整後，胃癌指數CA72-4在3個月後就恢復回正常範圍。

詹宜學指出，胃癌指數CA72-4跟大多數腫瘤指數一樣，是一種蛋白質，這類蛋白質可能是腫瘤本身分泌、產生，或是與正常細胞反應、代謝的物質，因此臨床上就被拿當做「腫瘤指數」。

至於CA72-4高的患者，約有一半都不是胃癌，而是屬於其他疾病。胃潰瘍、十二指腸潰瘍等良性疾病，也可致CA72-4異常。因此，詹宜學提醒，在看到健康檢查報告可稍微冷靜、理性對待；尤其不要對「癌症指數」過度焦慮。若對檢查報告存疑，則應尋求專業建議及解答。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣