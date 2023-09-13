【殘疾運動員】林芷煖代表澳洲出賽奪一銀一銅 孤身作戰爭口氣：終於捱過了

▲ 殘疾羽毛球手林芷煖獨自出賽！

曾亮相ViuTV真人騷節目《One Day 約會實況》跟P1X3L成員葉振弘（Marco），在其中一集的約會對象羽毛球界女神林芷煖，日前代表澳洲出戰印尼「殘疾羽毛球國際賽」，贏得單打銀牌和雙打銅牌。

3年前被港隊取消資格的林芷煖，今次單人匹馬，在沒有教練和軍醫出國比賽，曾揚言「用自己雙腳走出自己的路」的林芷煖最終取得亮麗成績，可說為自己爭番口氣。

今次林芷煖在印尼殘羽國際賽出戰女單、女雙和混雙三項賽事，昨日林芷煖於IG撰文抒發得獎感受，她表示雖然過程困難，但一切也是值得，林芷煖透露要飽受傷患和失眠煎熬。

她寫道：「短短六天，我的身體處於極度虛弱的狀態。經痛、水土不服、膝蓋積水腫、雙腳起水泡及每天的失眠等種種困擾。太多的傷患一直在考驗我。」

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▲ 林芷煖奪得一銀一銅。（取自instagram）

沒軍醫沒教練陪出賽

不過林芷煖自言夠韌力，她說：「我知道我很脆弱。雖然我的體質不如其他人，經常生病又受傷，但我總是覺得自己有比常人更可以承受痛楚的能力。」

她續說：「克服身體上的殘障從來也不易，還要保持自己有最好狀態在球場上就更難，我覺得我已經盡力了，感謝這幾個月來的努力和堅持的自己，終於捱過了！」

回港後，林芷煖即接受物理治療，但比賽期間她只能「自救」，她說：「一個人搭飛機去比賽，沒有教練、沒有physio、沒有按摩，自己腳痛自己救。」

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曾萌生放棄追運動員夢

雖然林芷煖獨自出外作賽，幸而遇到不少貴人，她說：「但我好幸運，因為我遇到了很多好人好事，二話不說做了我幾天教練的，遠距離教我自己做physio的，跑去醫院幫我買消炎藥的、還有在球場上每天也會跟我說good luck的工作人員跟裁判，每場都來看和支持我的印尼球迷。Terima kasih！」

童年承受過罹患骨癌的痛苦，經歷化療、手術煎熬，憑著家人的鼓勵和多年來的努力，林芷煖最終沒有放棄追夢，加入傷殘羽毛球隊。

當年林芷煖辭掉電影美指工作，經過1年半的刻苦訓練，於2018年加入香港傷殘羽毛球代表隊，同年10月於亞洲殘疾人運動會，勇奪羽毛球女子SU5級單打單循環賽銅牌，12月亦於澳洲一項國際賽取得銅牌，及至2019年4月正式成為全職運動員。

▲ 2019年4月，林芷煖正式成為全職運動員。

3年前遭香港隊DQ

不過今年5月份，林芷煖發文親證被取消港隊資格，當時她寫道：「偏偏在我最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了。對於這個決定，我當然很失望，也感覺幾年的努力並沒有被尊重。三年來，每次想到這件事都覺得很痛苦，羽毛球是我花了一生的時間和心血的地方，也是我生命的重心。」當時林芷煖透露改為代表澳洲隊出賽，出戰巴林殘疾羽毛球的賽事。

林芷煖亦為殘疾運動員打氣，她寫道：「活在制度之中不等於要放棄自由。事過境遷，抗癌、退隊，我都能重新站起來，就決意用自己雙腳走出自己的路。即使代表的是澳洲隊，我的家依然在香港，是這顆羽毛球初次飛翔的地方，希望大家繼續為我打氣，也繼續支持每一位殘疾運動員。」

林芷煖公佈被港隊DQ後，有媒體向香港傷殘人士體育協會求證，他們表示2020年11月林芷煖已正式離開香港隊。

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