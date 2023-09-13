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【廉價勞工】港媽為女兒尋「好心男」搬淘寶貨　開價$200運5層樓網民突破盲點：咩size先？

健康 17:08 2023/09/13

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

近日有港媽在網上開價$200，為女兒尋「好心男人」幫忙搬5件淘寶貨，網民突破盲點：咩size先？

不知市價？有港媽近日在社交平台上開價200元，為女兒尋求「好心男人」幫忙將5件淘寶貨從唐樓的1樓搬運到5樓，但就未有提及到底是何貨物。網民見狀紛紛留言，突破盲點指出關鍵：「沒有說出幾大件同幾重！」

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有網民於「香港交通及突發事故爆料區」發文，引用該名港媽早前在另一群組發布的帖文。該名港媽在原帖表示「本人小女急要一個好心男人」，幫忙搬5件淘寶貨，從唐樓的1樓搬到5樓，並開出200元的價錢，強調要「快快快」。然而原帖除了指出位置為元朗的唐樓之外，並未提及任何貨物的相關資料，其大小、重量等皆為未知之數。

帖文發布後引起網民熱議，紛紛留言「咁講得一定超大件嘢」、「細件嘢，輕嘅洗咩比錢人搬」、「冷氣、雪櫃、洗衣機、床、床褥共5樣」，有人則譏諷該名港媽「可能她覺得200是天價, 明益人的」、「點解唔搵關愛隊？」

點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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