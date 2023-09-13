【一帶一路高峰論壇】丁薛祥：中央支持香港盡早加入RCEP　李家超：香港已重返世界舞台中央

▲ 第八屆「一帶一路高峰論壇」今日起一連兩日在香港舉行。(李家超fb圖片)

第八屆「一帶一路高峰論壇」今日起一連兩日在香港舉行，國務院副總理丁薛祥提出，希望香港深化區域合作，進一步拓展經貿網絡，中央支持香港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，與更多國家簽訂自貿協定投資協定。特首李家超指，今次參加論壇的外長人數及將會簽署的合作備忘錄數目，都比以往的一帶一路峰會多，顯示香港已重返世界舞台中央。

第八屆「一帶一路高峰論壇」是在疫情後首次以實體形式舉行，有超過6,000名來自世界各地的人報名參與，來自70多個國家地區，當中包括中東、東盟等地的政要，超過100多個海外及內地代表團出席。論壇期間將簽署20份合作備忘錄，包括香港、內地、阿聯酋、斯里蘭卡等官方機構和企業。

丁薛祥今早在開幕環節透過視像發表主旨演講，提出四點希望，希望香港深化區域合作，進一步拓展經貿網絡，中央支持香港盡早加入RCEP，與更多國家簽訂自貿協定投資協定；希望香港完善金融服務，進一步推動資金融通；希望香港聚集專業服務，進一步發揮人才優勢；以及希望香港深化人文交流，進一步促進民心相通。

丁薛祥又總結了過去十年「一帶一路」取得的成果，包括中國與180多個國家和國際組織簽署了200多份共建「一帶一路」合作文件，攜手建設了一批標誌性項目，深入開展教育、科學、文化、體育、旅遊等領域合作等；肯定了香港發揮自身獨特優勢，積極參與共建「一帶一路」，並在融入國家發展大局的過程中實現自身的更好更大發展；支持香港長期保持獨特地位和優勢，並在共建「一帶一路」中發揮更為重要的功能。

李家超：港府將不斷加強與「一帶一路」伙伴合作 涵蓋貿易投資、創新科技及基建發展等領域

李家超在致辭時指，參加今次論壇的外長人數及將會簽署的合作備忘錄數目，都比以往的一帶一路峰會多，認為這些破紀錄的數字清楚顯示，香港已重返世界舞台中央。李家超指，港府將繼續服務「一帶一路」的各個功能平台，而香港是連接內地及世界的通道，將不斷加強與「一帶一路」伙伴於不同領域合作，涵蓋貿易投資、創新科技及基建發展等，正爭取盡早加入RCEP，並與更多國家和經濟體商討簽訂自由貿易協定及促進和保護投資協定等。他又提到，在今次論壇本港會與內地簽署兩份涉及水質管理和環境的合作備忘錄。

▲ 李家超指，參加今次論壇的外長人數及將會簽署的合作備忘錄數目，都比以往的一帶一路峰會多。(李家超fb圖片)

鄭雁雄：美國應該珍惜一帶一路機遇 而不是百般挑剔

中聯辦主任鄭雁雄指，「美國今天應該更加珍惜一帶一路為全世界發展帶來的機遇，而不是百般挑剔、阻撓，任何不利一帶一路的做法都是不得人心、損人不利己。」他強調，中央始終將支持香港參與和助力「一帶一路」作為重要政策取向，而「一帶一路」是香港必須把握的重要變局及重大機遇，充分發揮自身獨特優勢，努力成為高質量共建「一帶一路」的重要樞紐和關鍵節點。中聯辦將協助內地相關部門加強政策解讀，支持香港企業考察「一帶一路」市場。

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責任編輯：區綽彥